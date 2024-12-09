Подпольную нарколабораторию обнаружили в Ломоносовском районе Ленобласти

Сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в производстве запрещенных веществ. Нарколабораторию развернули в частном доме в Ломоносовском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Операцию провели 7 декабря. Правоохранители выяснили, что незаконная деятельность велась с декабря 2023 года. Во время обыска полиция изъяла два свертка с порошками-прекурсорами общей массой 994,8 грамма, небольшой сверток с порошкообразным веществом и сверток с растительным веществом.

Экспертиза установила, что в свертках были кокаин и каннабис объемами 0,1 грамма и 0,28 грамма. Помимо этого, в частном доме также нашли девять емкостей объемом около 120 литров с химическими реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование, колбу Бунзена, защитную маску, электронные весы, фольгу.

В Ленобласти возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Полиция устанавливает и другие эпизоды противоправной деятельности злоумышленников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция Центрального района Петербурга по следам «закладок» обнаружила квартиру с наркотиками.

Татьяна Титаева