Участнику СВО из Батайска выделили участок после вмешательства прокуратуры

В Батайске участник специальной военной операции получил обеспеченный коммуникациями земельный участок после прокурорской проверки. Органы местного самоуправления не предоставили землю ветерану боевых действий в срок — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Главе администрации города надзорный орган внес представление. А ответственное должностное лицо привлекли к ответственности по ст 19.9 КоАП РФ. За нарушение порядка предоставления земельного участка ему грозит штраф в размере до 5 тыс. руб.

Дмитрий Ковалевский