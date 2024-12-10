Американский MWM узнал о возможности РФ производить по 25 ракет «Орешник» в месяц

Россия в состоянии ежемесячно производить по 25 баллистических ракет средней дальности «Орешник». Такой вывод представлен в статье, размещенной в американском журнале Military Watch Magazine, который специализируется на обзоре военной техники.

По версии издания, мощности российского ОПК позволяют каждый год поставлять в войска до 300 баллистических ракет этого класса. Отмечается также, что «Орешник» стали первыми такого рода реактивными снарядами, разработанными в России с 1980-х годов. Американские эксперты предположили, что дальность полета ракет составляет 4 тыс. км, они способны нести несколько боеголовок, которые можно перенацеливать.

Впервые о баллистической ракете средней дальности «Орешник» стало известно 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин тогда рассказал, что при помощи нее российская армия ударила по украинскому заводу «Южмаш» в Днепре. 6 декабря на заседании Высшего госсовета Союзного государства Владимир Путин допустил размещение «Орешника» в Белоруссии во второй половине 2025 года. Поставки начнутся после начала их серийного производства.

Подробнее о заседании — в репортаже Андрея Колесникова.