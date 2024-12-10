Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правкомиссия поддержала предложение МВД блокировать счета без суда на 10 дней

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала разработанное МВД предложение, позволяющее следователям и дознавателям замораживать банковские счета граждан на срок до десяти дней без судебного постановления. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства написал РБК. Инициатива направлена на борьбу с киберпреступлениями.

В соответствии с принятым порядком, далее законопроект будет направлен непосредственно правительству для рассмотрения. Отмечается, что во время обсуждения документа участники дискуссии, в частности, Банк России, выражали обеспокоенность возможным избыточным расширением, что может негативно отразиться на сохранности банковской тайны.

Основная цель законопроекта — ускорить раскрытие киберпреступлений и мошеннических действий, предоставляя оперативный доступ к данным о финансовых операциях. Это необходимо, поскольку получение нужной информации от банков, как правило, занимает продолжительное время.

Ранее стало известно, что кибермошенники за десять месяцев этого года украли у россиян порядка 158 млрд руб. — это больше, чем за весь 2023 год.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...