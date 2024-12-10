Правкомиссия поддержала предложение МВД блокировать счета без суда на 10 дней

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала разработанное МВД предложение, позволяющее следователям и дознавателям замораживать банковские счета граждан на срок до десяти дней без судебного постановления. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства написал РБК. Инициатива направлена на борьбу с киберпреступлениями.

В соответствии с принятым порядком, далее законопроект будет направлен непосредственно правительству для рассмотрения. Отмечается, что во время обсуждения документа участники дискуссии, в частности, Банк России, выражали обеспокоенность возможным избыточным расширением, что может негативно отразиться на сохранности банковской тайны.

Основная цель законопроекта — ускорить раскрытие киберпреступлений и мошеннических действий, предоставляя оперативный доступ к данным о финансовых операциях. Это необходимо, поскольку получение нужной информации от банков, как правило, занимает продолжительное время.

Ранее стало известно, что кибермошенники за десять месяцев этого года украли у россиян порядка 158 млрд руб. — это больше, чем за весь 2023 год.