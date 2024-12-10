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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

9 декабря исполнилось 35 лет «Коммерсанту»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент России Владимир Путин:

— Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 35-летием газеты «Коммерсантъ».

Выход в свет первого номера «Коммерсанта», объединившего вокруг востребованных временем информационных, творческих задач сплоченную команду талантливых журналистов, стал ярким явлением в общественной жизни страны, трибуной для известных публицистов и корреспондентов, ведущих политиков, экономистов и экспертов. Он предоставил им возможность высказывать на страницах газеты свою точку зрения, вести полемику, делиться с читателями прогнозами и аналитикой. Все это позволило изданию выработать оригинальный, всегда узнаваемый стиль, уверенно удерживать лидерские позиции на рынке отечественных СМИ.

Убежден, что главный секрет такого прочного, непреходящего успеха — ваш коллектив единомышленников. Вы стремитесь следовать лучшим традициям журналистики, обеспечиваете свою аудиторию оперативными и актуальными новостями, реализуете разноплановые, содержательные проекты.

Желаю вам новых достижений и всего самого доброго.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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