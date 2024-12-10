Дни рождения
9 декабря исполнилось 35 лет «Коммерсанту»
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Его поздравляет президент России Владимир Путин:
— Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 35-летием газеты «Коммерсантъ».
Выход в свет первого номера «Коммерсанта», объединившего вокруг востребованных временем информационных, творческих задач сплоченную команду талантливых журналистов, стал ярким явлением в общественной жизни страны, трибуной для известных публицистов и корреспондентов, ведущих политиков, экономистов и экспертов. Он предоставил им возможность высказывать на страницах газеты свою точку зрения, вести полемику, делиться с читателями прогнозами и аналитикой. Все это позволило изданию выработать оригинальный, всегда узнаваемый стиль, уверенно удерживать лидерские позиции на рынке отечественных СМИ.
Убежден, что главный секрет такого прочного, непреходящего успеха — ваш коллектив единомышленников. Вы стремитесь следовать лучшим традициям журналистики, обеспечиваете свою аудиторию оперативными и актуальными новостями, реализуете разноплановые, содержательные проекты.
Желаю вам новых достижений и всего самого доброго.