9 декабря исполнилось 35 лет «Коммерсанту»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент России Владимир Путин:

— Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 35-летием газеты «Коммерсантъ».

Выход в свет первого номера «Коммерсанта», объединившего вокруг востребованных временем информационных, творческих задач сплоченную команду талантливых журналистов, стал ярким явлением в общественной жизни страны, трибуной для известных публицистов и корреспондентов, ведущих политиков, экономистов и экспертов. Он предоставил им возможность высказывать на страницах газеты свою точку зрения, вести полемику, делиться с читателями прогнозами и аналитикой. Все это позволило изданию выработать оригинальный, всегда узнаваемый стиль, уверенно удерживать лидерские позиции на рынке отечественных СМИ.

Убежден, что главный секрет такого прочного, непреходящего успеха — ваш коллектив единомышленников. Вы стремитесь следовать лучшим традициям журналистики, обеспечиваете свою аудиторию оперативными и актуальными новостями, реализуете разноплановые, содержательные проекты.

Желаю вам новых достижений и всего самого доброго.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»