8,3 процента составила по итогам октября средняя ставка проектного финансирования, сообщил ДОМ.РФ. Показатель прибавил 0,5 пункта за месяц, с начала года — 2 пункта. Такая динамика отчасти обусловлена ростом запуска новых жилищных проектов с низкой степенью распроданности — ведь покрытие задолженности застройщиков средствами граждан с эскроу-счетов прямо влияет на ставку. Показатель такого покрытия остался довольно высоким, хотя и снизился — до 84% против 87% в сентябре. Объем средств на эскроу за месяц сократился на 36 млрд руб.— до 6,9 трлн руб., что связано как с сокращением масштабов ипотечного кредитования (отметим, оно продолжилось и в ноябре — минус 24% к октябрю), так и «раскрытием» таких счетов.