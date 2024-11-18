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Коммерсантъ FM
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Холодильник должен быть экономным

Российским брендам бытовой техники выпускать свою продукцию в Китае становится все дороже

Ряд небольших отечественных брендов бытовой техники в 2025 году может сократить на треть объем заказов на производство в Китае. На бизнес компаний давят рост ключевой ставки и, как следствие, дорожающие кредиты. Другие ритейлеры утверждают, что их кредитная нагрузка комфортна, так же как и складские запасы.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ряд российских брендов бытовой техники со следующего года планирует сократить выпуск своей продукции. В частности, об этом “Ъ” рассказал учредитель бренда бытовой техники Jacky’s и совладелец бренда Schaub Lorenz Гусейн Иманов. По его словам, в 2025 году количество производимой под его брендами техники будет уменьшено на 30% относительно 2024 года, до 1,5 млрд руб. Предприниматель пояснил, что причиной сокращения является рост ключевой ставки ЦБ до 21%:

«В основном российские СТМ (собственные торговые марки) холодильников, стиральных и посудомоечных машин и другой бытовой техники размещают заказы на контрактное производство, в первую очередь в Китае, за счет кредитных средств».

О влиянии повышения ключевой ставки на планы развития бизнеса говорят и в российском бренде Kuppersberg, где, по словам гендиректора компании Дмитрия Шашкина, в 2025 году не будут запускать новые товарные категории. «Ключевая ставка отражается и на текущей стоимости товаров: даже 1 п. п. мы вынуждены закладывать в цену, компенсировать эти издержки из-за роста кредитной ставки за счет прибыли мы уже не можем»,— сообщил он “Ъ”.

О «небольшом» снижении объема производства бытовой техники с 2025 года рассказал и гендиректор бренда Vard Алексей Беляков, но на сколько именно, не уточнил. «Производство в Китае в силу ряда причин (логистика, курс юаня) становится менее выгодным, мы будем искать возможности развития сотрудничества с заводами в других странах»,— поделился он.

Схема производства СТМ в РФ выглядит следующим образом: при размещении заказа на фабрике выплачивается аванс в размере 15–20% от общей стоимости, в начале производства еще 40%, а оставшаяся сумма — перед отправкой товара, объясняет директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. Некоторые производители раньше прибегали к кредитованию заказчика продукции, но сейчас уже не готовы идти на такой шаг.

Однако не все участники рынка видят текущие экономические условия поводом сокращать выпуск товаров.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо», напротив, заявил, что компания намерена увеличить количество заказов на производство СТМ в 2025 году. По его оценке, доля отечественных брендов бытовой техники и уникальных товаров (представленных только в их сети) выросла с 11,5% в третьем квартале 2023 года до 22% в третьем квартале текущего года.

Доля брендов из Китая заметно выросла на рынке России

Гусейн Иманов оценивает рост стоимости электроники к концу 2025 года на 30% относительно конца 2024-го «на фоне уменьшения предложения»: количество СТМ через год может сократиться на треть.

Падение штучных заказов в Китае не приведет к пропорциональному сокращению российского рынка в натуральном выражении, утверждает директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина: «У ритейлеров и дистрибуторов всегда есть запасы техники на складах, которые позволят поддерживать достаточный ассортимент в течение четырех-пяти месяцев».

24,8 миллиона

единиц крупной бытовой техники купили в России за первые девять месяцев 2024 года, по данным «М.Видео-Эльдорадо».

По оценке представителя DNS, к концу 2025 года ожидается рост рынка электроники в деньгах на 10–15% при сопоставимом с итогами 2024 года количестве реализованных товаров, что будет вызвано ростом цен. Сам ритейлер (бренд Dexp) не планирует снижать производимый им объем товара, объясняя это «относительно небольшой» кредитной нагрузкой.

Тимофей Корнев

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