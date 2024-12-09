Информационной политике подобрали начальника

Одним из основных кандидатов на пост главы комитета Госдумы по информационной политике, освободившийся после назначения Александра Хинштейна врио главы Курской области, осведомленные источники “Ъ” называют его первого заместителя Сергея Боярского. Пока совет палаты проголосовал за то, чтобы он замещал вакантную должность. Это весьма редкий случай: обычно в Думе обходятся без подобных промежуточных решений. У собеседников “Ъ” на этот счет разные версии: одни говорят о чисто процедурных формальностях, другие указывают, что за этот комитет все еще идет торг между думскими фракциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Место председателя комитета Думы по информполитике, информационным технологиям и связи стало вакантным после назначения Александра Хинштейна на пост врио курского губернатора (см. “Ъ” от 7 декабря). Но сначала палата должна досрочно лишить его депутатских полномочий: соответствующий вопрос совет Думы в понедельник внес в повестку пленарного заседания 10 декабря. Одновременно члены совета проголосовали за то, чтобы полномочия главы комитета замещал его первый зампред Сергей Боярский («Единая Россия», ЕР), сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

Этот факт подтвердили два источника “Ъ”, знакомые с решением совета. По словам одного из них, фактически это значит, что господин Боярский утвержден в должности в статусе врио.

И это достаточно редкий для Думы случай, так как обычно она обходится без подобных промежуточных решений. Но в данном случае, поясняет собеседник “Ъ”, оно было необходимо, так как у главы комитета по информполитике три первых заместителя и непонятно, кто из них сейчас должен исполнять обязанности председателя. Впрочем, речь идет скорее о чисто процедурных моментах, добавляет источник: поскольку комитет, скорее всего, останется за ЕР, ее фракция сначала должна официально предложить новую кандидатуру, а уже после этого она будет утверждена на пленарном заседании. При этом собеседник “Ъ” считает, что Сергей Боярский является фаворитом, но оговаривается, что «пока решение не принято и все может быть».

Другой источник “Ъ” в Думе утверждает, что назначение откладывается, так как за этот пост идет межфракционный торг: на внезапно освободившийся комитет претендует «Справедливая Россия — За правду», которая согласовала в администрации президента назначение своего депутата на пост главы комитета по делам национальностей, но так и не смогла реализовать этот план. Появление же новой вакансии дает эсерам повод требовать если не назначения на эту должность, то как минимум «размена» на один из руководящих постов, поясняет собеседник.

Наконец, источник “Ъ” в ЕР предполагает, что таким образом Дума решила уже сейчас, до принятия согласованного всеми заинтересованными сторонами решения, «застолбить» место главы комитета за Сергеем Боярским.

Комитет Госдумы по информполитике в его нынешнем виде был создан в сентябре 2012 года и по мере развития в России цифровой экономики набирал вес с точки зрения как количества инициатив, так и их влияния на IT-сферу. До 2022 года комитет совместно с Минцифры разрабатывал пакеты мер по поддержке IT-отрасли и «приземлению» иностранных цифровых гигантов. После ухода последних с российского рынка внимание депутатов переключилось на развитие российского цифрового сегмента и наращивание безопасности данных: так, недавно Госдума приняла сразу два законопроекта, ужесточающих работу с персональными данными (см. “Ъ” от 27 ноября).

Стоит также отметить, что ранее карьеру в исполнительной власти сделал и предшественник господина Хинштейна на посту главы профильного комитета Леонид Левин, избранный в Думу от «Справедливой России». Он возглавил комитет в 2014 году, а в январе 2020-го перешел на работу в правительство, заняв там пост заместителя руководителя его аппарата.

Андрей Винокуров, Татьяна Исакова, Анастасия Корня, Ксения Веретенникова