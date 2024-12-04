Слуг народа отправляют на «Госуслуги»

Члены фракции «Новые люди» в среду внесли в Госдуму законопроект о предоставлении гражданам возможности оценивать эффективность работы депутатов, губернаторов и мэров через портал «Госуслуги». Надежду на его принятие авторы связывают с общим трендом на повышение личной ответственности госслужащих. Эксперт предупреждает, что в случае одобрения поправок критические оценки могут повлечь ответную накрутку «лайков» с помощью административного ресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Авторами инициативы стали Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Анна Скрозникова. Они предлагают дать избирателям возможность ежегодно оценивать «эффективность деятельности» депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципалитетов путем тайного голосования на портале «Госуслуги».

В пояснительной записке к проекту депутаты отмечают неуклонное сокращение числа мэров, избранных напрямую населением. «Прямые выборы остались только в Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре. При этом в Якутске уже готовится к принятию законопроект об отмене прямых выборов мэра. Во всех остальных крупных городах России прямые выборы мэров отменены. Соответственно, если граждане недовольны работой мэров или других глав муниципальных образований, они уже не смогут никаким образом повлиять на них»,— указывают авторы.

Напомним, что в конце ноября президент Владимир Путин утвердил новый перечень ключевых показателей эффективности для губернаторов, увеличив число социологических критериев с одного до пяти (см. “Ъ” от 29 ноября).

И именно с общим трендом на повышение личной ответственности чиновников и депутатов авторы законопроекта связывают надежды на его принятие, рассказала “Ъ” Сардана Авксентьева: «Руководство страны уделяет все больше внимания качеству подготовки управленческих кадров. Логично было бы ввести и аудит их работы. Причем мы, как депутаты Госдумы, готовы начать с себя. Если нет процедуры отзыва народного избранника, то пусть будет хотя бы процедура общественной публичной оценки его деятельности». «Госуслуги» же зарекомендовали себя как сервис, «которому доверяют люди», добавила депутат: «Это легкий способ получить достоверные данные об общественном мнении, о качестве работы каждого народного избранника».

Отметим, в начале 2024 года Дума уже отклонила похожий законопроект, внесенный группой депутатов от «Новых людей» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым. Тогда глава комитета Думы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) признавал, что у инициативы есть «здравое зерно», учитывая, что пользователи «Госуслуг» верифицированы и это защитило бы депутатов и чиновников от оценки «через битву троллей и ботов». Однако проект не предусматривает никаких правовых последствий, что «просто лишает инициативу смысла», подчеркнул господин Диденко.

Правительство тоже дало на предыдущий проект «Новых людей» отрицательный отзыв, отметив, что в нем «не определены содержание права и механизм его реализации». В новом варианте депутаты учли эти замечания, указав в тексте, что «содержание, механизм проведения и применения оценки эффективности деятельности» определяются правительством РФ (для депутатов Госдумы), законами субъектов (для региональных депутатов) либо нормативными актами муниципалитетов (для мэров и местных депутатов).

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов видит в инициативе «Новых людей» попытку размыть «монополию» социологов на оценку работы чиновников, тем более что большинство подобных материалов (включая закрытые опросы) не подлежат открытой публикации.

«Другое дело, что оценка работы чиновников через "Госуслуги" не выглядит более репрезентативной: ядро активистов будут составлять критики власти, что чревато ответной накруткой "лайков" по административному принуждению»,— заключает эксперт.

Ксения Веретенникова