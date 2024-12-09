Австрия решила снять вето на расширение шенгенской зоны

Правительство Австрии планирует снять вето на расширение Шенгенского соглашения, заявил министр внутренних дел страны Герхард Карнер. Он также сообщил о планах договориться о присоединении Болгарии и Румынии к соглашению во время заседания Совета министров внутренних дел Евросоюза в четверг, 12 декабря.

Австрия наложила вето на расширение шенгенской зоны в 2022 году, тем самым блокировав присоединение Румынии и Болгарии к соглашению. Решение объяснялось опасениями по поводу нелегальной миграции из этих стран. Господин Карнер заявил, что до наложения вето в стране фиксировали до 70 тыс. нелегальных пересечений границы.

По данным министра, за этот год число попыток незаконно перейти границу Австрии сократилось до 4 тыс. Он подчеркнул, что этого было бы невозможно достигнуть, если бы Австрия не наложила вето.

«Австрия добилась успеха благодаря жесткой, но конструктивной политике ЕС, направленной на то, чтобы сделать нашу страну и Евросоюз более безопасными. В течение двух лет велись тяжелые, но конструктивные переговоры, пока не был установлен еще один важный момент в пакете по охране границы»,— сказал господин Карнер (цитата по телеканалу Puls24).

Шенгенское соглашение предполагает отмену контроля на границах государств, подписавшихся под документом. Благодаря нему жители шенгенской зоны могут беспрепятственно перемещаться по странам без пограничных проверок и таможенного контроля. Такое же право получают иностранцы, оформившие шенгенскую визу.