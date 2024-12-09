Интерес остался бездоказательным

Бывшему совладельцу застройщика «Томстрой» (входил в ГК «Рассвет»), уфимскому предпринимателю Тимербулату Багаутдинову не удалось добиться пересмотра решения суда Московской области о выплате 21,1 млн руб. вознаграждения конкурсному управляющему компании за реализацию залогового имущества. Вердикт был вынесен в июне этого года. Господин Багаутдинов остался им недоволен и попытался отменить. В жалобах он отмечал, что решение нарушает интересы владельцев компании. Суды апелляционной и кассационной инстанции с ним не согласились. Попытка дальнейшего обжалования определений судов будет безуспешной, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-совладельцу специализированного застройщика «Томстрой» предпринимателю Тимербулату Багаутдинову не удалось убедить суды апелляционной и кассационной инстанции в необходимости отмены решения о выплате конкурсному управляющему 21,1 млн руб. вознаграждения за реализацию залогового имущества.

Учрежденный господином Багаутдиновым совместно с отцом Рашитом Багаутдиновым «Томстрой» с 2017 года возводил ЖК «Томилино» в подмосковном поселке Жилино-1 в рамках заключенного с администрацией Люберец соглашения о реализации инвестиционного проекта. Компания входила в ГК «Рассвет», бенефициаром которой являлся Рашит Багаутдинов. В структуру холдинга входили несколько компаний-застройщиков, которые работали на рынках Башкирии и Подмосковья. «Томстрой» не исполнил обязательства перед покупателями квартир и в октябре 2021 года был признан банкротом. Тимербулат Багаутдинов был признан несостоятельным в июне 2023 года. В реестре его кредиторов, в частности, «Томстрой» — около 340 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», поскольку по условиям соглашения о реализации инвестпроекта «Томстрой» обязался построить и передать в муниципальную собственность различные объекты недвижимости: 2 тыс. кв. м жилья, две школы на 750 мест каждая и два детских сада на 340 мест, две поликлиники и другие объекты, администрация Люберец попыталась войти в реестр кредиторов Тимербулата Багаутдинова с требованиями на 2,4 млрд руб., в чем ей ранее было отказано судами двух инстанций.

Конкурсный управляющий «Томстроя» Илья Ануров в рамках банкротных процедур реализовал на торгах залоговое имущество должника на сумму около 3 млн руб., имущество на общую сумму 275,6 млн руб. было передано залоговым кредиторам. По расчетам конкурсного управляющего, вознаграждение за удовлетворение требований должно было составить 13,1 млн руб. (7% от погашенной суммы кредиторской задолженности). Кроме этого, были погашены требования на общую сумму 160,2 млн руб. участников строительства, отказавшихся от получения квартир в построенных домах, а также требования участников строительства в домах, строительство которых не началось или не было завершено до процедуры банкротства. Вознаграждение за это, согласно расчету господина Анурова, должно было составить 8 млн руб. (5% от суммы).

В мае этого года конкурсный управляющий представил в арбитражный суд Московской области расчеты, которые были утверждены. С определением суда не согласился Тимербулат Багаутдинов. В августе он направил жалобу в Десятый арбитражный апелляционный суд, в которой просил отменить вынесенный акт, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Господин Багаутдинов при этом выступал как представитель участников должника.

Отказывая в удовлетворении жалобы, апелляционная инстанция, а вслед за ней и арбитражный суд Московской области указали, что заявитель не представил доказательств избрания представителем участников должника. Кроме этого, сам он на момент подачи апелляционной жалобы был признан банкротом, то есть от его имени как участника «Томстроя» мог выступать лишь финансовый управляющий. Более того, отметили суды, на дату подачи жалобы господин Багаутдинов уже потерял свою долю в компании — она была реализована на торгах несколькими днями ранее.

Адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов полагает, что попытку отменить решения в Верховном суде России с большой вероятностью постигнет неудача. «Ранее заявитель не предоставил доказательств, что судебный акт затрагивает его права или обязанности. Изложенные обстоятельства указывают на формальную и процессуальную правильность выводов судов»,— пояснил он.

С ним согласна руководитель адвокатской практики Ulezko.legal Александра Улезко. «Арбитражный суд Московского округа совершенно справедливо указал на то, что отдельный участник должника не является лицом, участвующим в деле о банкротстве, поэтому не может обжаловать принимаемые в рамках этого дела судебные акты. Судебная практика по этому вопросу единообразна, понятна и логична»,— отмечает она.

Юрист адвокатского бюро КИАП Анна Андреева оставляет небольшой шанс на обжалование определений. «Из текста судебных актов не следует, как именно он подтверждал свои полномочия представителя учредителей (участников) должника. Как правило, такие полномочия подтверждаются протоколом внеочередного собрания участников должника. Однако могли быть представлены и другие доказательства, которые не устроили суды трех инстанций. Не исключено, что Верховный Суд РФ в таком случае может заинтересоваться данным делом»,— считает она.

Наталья Балыкова