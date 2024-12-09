Эрдоган призвал сохранить территориальную целостность Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будущее Сирии должен определять сирийский народ. Он подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии и пообещал оказывать стране поддержку. 8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск и объявили о падении режима президента Башара Асада. Он сложил полномочия и покинул страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pilar Olivares, Reuters Фото: Pilar Olivares, Reuters

«Я говорю это еще раз: Сирия, где все сирийцы живут в мире независимо от того, являются ли они арабами, туркменами, курдами, суннитами, алевитами, нусайритами или христианами, является величайшим стремлением, мечтой и целью Турции»,— сказал господин Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров (цитата по TRT Haber).

По его словам, после смены власти в Сирии сирийские беженцы начали покидать Турцию и возвращаться на родину. В связи с этим, добавил господин Эрдоган, Турция открыла погранпереход «Яйладагы» на границе с Сирией, чтобы облегчить передвижение беженцев на родину.

В конце ноября в Сирии началось полномасштабное наступление антиправительственных сил. 8 декабря они заняли Дамаск и объявили о свержении режима президента Башара Асада. Вскоре МИД РФ сообщил, что господин Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну. Позднее стало известно, что он с семьей прибыл в Россию, где ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».