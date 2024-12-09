Saturn приземлился в Пулково

Как выяснил “Ъ”, новым инвестором аэропорта Пулково стала структура государственного фонда Омана Saturn, другая компания которого ранее выкупила долю золотодобывающей Polymetal. Аналитики отмечают, что ближневосточные инвесторы не впервые интересуются авиарынком РФ, и считают, что инвестиция во второй по пассажиропотоку аэропорт страны может быть выгодна фонду в долгосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Новый инвестор аэропорта Пулково Orbit Aviation оказался дочерней структурой государственного фонда Омана Saturn, узнал “Ъ” из бизнес-реестра страны. Orbit Aviation на 99,9% контролируется Galaxy Aviation, которая принадлежит Saturn. Связанная с Saturn компания Maaden International Investment ранее выкупила 23,9% золотодобывающей Polymetal у ICT Holding Александра Несиса.

Orbit Aviation 9 декабря получила 25% ООО «Холдинг ВВСС», материнской компании оператора Пулково. Ранее эта доля принадлежала холдингу Fraport AG (Германия). В совладельце аэропорта ВТБ сообщили “Ъ”, что Fraport проинформировал ВТБ как участника ВВСС о сделке по продаже доли третьему лицу и банк не возражал против нее. В Saturn, Fraport и Пулково оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

ООО «Холдинг ВВСС» зарегистрировано по указу президента РФ в конце 2023 года, получив 100% ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — оператора Пулково. Ранее оператор принадлежал Thalita Trading (Кипр). В 2010 году, когда между ВВСС, администрацией Санкт-Петербурга и принадлежащим ей АО «Аэропорт Пулково» было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве, крупнейшими акционерами Thalita Trading были структуры ВТБ (50%) и Fraport (35,5%). В 2022 году Fraport сообщил о намерении выйти из капитала ВВСС. Стоимость доли немецкого холдинга тогда оценивалась в €111 млн.

Старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Элина Кулиева отмечает, что структура Пулково исторически подразумевала вхождение международных участников в капитал. До санкций, по ее словам, речь шла в основном о софинансировании проектов модернизации без активного вмешательства в операционную деятельность. В случае с ближневосточным партнером речь может идти о стратегической интеграции, полагает эксперт: активизации работы над расширением географии полетов, наращивании взаимного пассажиропотока, привлечении иностранных перевозчиков.

Андрей Костин, глава ВТБ, об интересе к доле Fraport, в сентябре 2023 года, «Интерфакс»: Там были разные покупатели, были даже иностранные покупатели, но потом они немножко труханули.

Интерес крупных инвесторов Персидского залива не новая ситуация как для российского бизнеса, так и для авиационной отрасли в частности, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. Еще в 2018 году авиакомпания Qatar Airways планировала приобрести 25% аэропорта Внуково (стороны подписали соглашение о намерениях, о закрытии сделки не сообщалось). Сделка выглядит особенно логичной на фоне ставки Пулково на привлечение авиакомпаний с новых для себя рынков, в том числе из стран Ближнего Востока. В 2022 году гендиректор Пулково Леонид Сергеев говорил в интервью “Ъ” о запросе на либерализацию воздушного сообщения между странами (см. номер от 29 декабря 2022 года).

Начиная с пандемии Пулково удалось стать одним из самых динамично растущих аэропортов, добавляет господин Гущин. С конца 2021 года Пулково остается вторым по пассажиропотоку аэропортом РФ после Шереметьево. По итогам 2023 года в Петербурге обслужили рекордные 20,4 млн авиапассажиров. «Это интересный для иностранного партнера регион как в плане развития туристического, так и делового туризма»,— резюмирует он.

Айгуль Абдуллина, Анатолий Костырев