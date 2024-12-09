Путем слияния и поглощения сроков

Признан виновным в особо крупном мошенничестве и взят под стражу в зале суда бывший глава холдинга Imagine Estate Денис Маяков. По приговору Басманного райсуда столицы бизнесмен, являвшийся в недавнем прошлом владельцем целого ряда крупных торговых комплексов, ближайшие семь лет проведет в колонии общего режима за хищение. Один из его подельников отправится туда же на пять лет, а вот женщине-подсудимой, недавно ставшей матерью, суд предоставил отсрочку от отбытия наказания.

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Оглашая приговор, судья Наталья Дударь признала Дениса Маякова виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокуратура просила для него девять лет общего режима, а сам подсудимый требовал полного оправдания.

По решению Басманного суда предприниматель был приговорен к пяти и шести годам заключения за каждое из преступлений. В итоге методом частичного сложения подсудимый получил семь лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб.

Работавшую ранее с господином Маяковым Ольгу Воронецкую и экс-директора ЗАО «Московский завод автоагрегатов» (МЗАА) Андрея Новикова, которым вменялось в вину по одному преступному эпизоду, суд приговорил к трем и пяти годам заключения, а также штрафам в размере 700 тыс. и 800 тыс. руб. Все трое подсудимых находились под подписками о невыезде — мужчин взяли под стражу в зале суда, а госпожа Воронецкая, которой предоставили отсрочку от отбытия наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, осталась на свободе.

Суд также полностью удовлетворил иск на 462 138 191 руб. к господам Маякову и Воронецкой от компании «Аверс-М», признанной потерпевшей стороной.

Защита осужденных для комментариев была недоступна. Между тем представляющий интересы «Аверс-М» вице-президент коллегии адвокатов «Дефенс» Алексей Галаев сказал “Ъ”, что, по мнению потерпевших, «приговор вынесен обоснованно и с учетом всех обстоятельств дела».

Напомним, что, как не раз рассказывал “Ъ”, Денис Маяков еще совсем недавно считался одним из ведущих специалистов на московском рынке слияний и поглощений, управления имуществом и проч. До 2007 года он работал в ЗАО «Инвестиционная компания "Росбилдинг"», а позже создал Imagine Estate, куда внес торговые центры «Метромолл», «Зеленый», BabyStore, Riverdale, комплексы апартаментов Petrovsky Apart House и Riverdale. Все эти активы в 2015 году отошли девелоперской компании Glincom, а у господина Маякова остались торгцентры «Акварель», «Прага», «Лето», «Метромолл-2» и бизнес-центр Imagine Plaza. Они находились под управлением High Street, которая также принадлежала господину Маякову до тех пор, пока он и практически все его компании не были признаны банкротами. А вслед за этим последовало и уголовное преследование.

Следователи столичной полиции обвинили его в обмане владельцев ЗАО «Аверс-М» и одного из его бенефициаров — предпринимателя Антона Агафонова, владевшего, помимо прочего, почти 770 кв. м площадей в ТЦ «Метромолл-2» на Дмитровском шоссе.

Как установили следствие и суд, господин Маяков был в курсе работы компании — в частности, он знал о договоре купли-продажи 97% акций фирмы. В этих условиях он в 2014 году совместно с назначенной на пост гендиректора ЗАО Ольги Воронецкой предложил акционерам продать площади в ТЦ, которые оценивались более чем в $6 млн. Однако в подготовленном договоре стояла уже другая сумма — около $3,9 млн (140 млн руб. по тогдашнему курсу). Кроме того, документ не предусматривал залога, а имущество переходило новому собственнику — якобы подконтрольному господину Маякову ООО «Торгнед» — всего за $500 тыс. (18,7 млн руб.). Фактически лишь эти деньги, по мнению ГСУ ГУ МВД по Москве, «Аверс-М» и получил.

Позже Денису Маякову, как сообщал “Ъ”, предъявили обвинение в причастности к мошенничеству, совершенному вместе с директором МЗАА Андреем Новиковым при продаже двух небольших помещений завода в 2013–2015 годах в общей сложности за 9 млн руб. Деньги перечислены были, но владельцы площади их не получили, так как они оказались в залоге по ипотеке у банка «БФГ-Кредит». Сам господин Маяков называл свое преследование необоснованным и ангажированным.

Сергей Сергеев