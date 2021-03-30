Денис Маяков распродал активы на три эпизода

Как стало известно “Ъ”, следователи столичной полиции завершили расследование громкого уголовного дела в отношении бизнесмена Дениса Маякова, который ранее был известен как крупный специалист на столичном рынке слияний и поглощений, а также как владелец ряда торговых комплексов. В окончательной редакции он обвиняется в хищении торговых площадей в ТЦ «Метромолл» более чем на 460 млн руб., а также в двух эпизодах мошенничества при продаже помещений бывшего Московского завода автоагрегатов (МЗАА). Сам предприниматель свою вину категорически отрицает, считая, что все споры с контрагентами относятся исключительно к гражданско-правовым отношениям и не имеют уголовной подоплеки.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, на днях следователь главного следственного управления ГУ МВД по Москве пригласил в здание на Новослободской улице Дениса Маякова и двух его предполагаемых сообщников по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — бизнесвумен Ольгу Воронецкую и директора ЗАО «Московский завод автоагрегатов» Андрея Новикова. Стоит отметить, что первые двое находятся под подпиской о невыезде, а господин Новиков — под домашним арестом. Всем троим было предъявлено обвинение в окончательной редакции и объявлено об окончании предварительного следствия по делу. Денису Маякову следствие инкриминирует одно преступление, совершенное вместе с Ольгой Воронецкой, и два — совместно с Андреем Новиковым. При этом все трое фигурантов расследования свою вину отрицают. Ольга Воронецкая, по данным “Ъ”, заявила, что следователь поторопился, а она не успела дать показания в рамках дополнительного допроса и сформировать с адвокатом свою позицию защиты. В ближайшее время обвиняемые начнут ознакомление с материалами уголовного дела, которые составляют около 30 томов.

Напомним, что Денис Маяков был задержан год назад по подозрению в обмане владельцев ЗАО «Аверс-М», владевшего, помимо прочего, почти 770 кв. м площадей в ТЦ «Метромолл» на Дмитровском шоссе. По версии следствия, господин Маяков был в курсе работы компании, так как ранее представлял интересы офшора в качестве акционера ЗАО. В частности, он знал о договоре купли-продажи 97% акций фирмы. В этих условиях он в 2014 году совместно с якобы назначенной на пост гендиректора ЗАО с его помощью Ольги Воронецкой предложил акционерам продать площади в ТЦ, которые оценивались более чем в $6 млн. Однако в подготовленном договоре стояла уже другая сумма — около $3,9 млн, или примерно 140 млн руб. по тогдашнему курсу. Кроме того, документ не предусматривал залога, а имущество переходило новому собственнику — якобы подконтрольному господину Маякову ООО «Торгнед» — всего за $500 тыс., или 18,7 млн руб. Фактически лишь эти деньги «Аверс-М» и получил. Между тем торговые площади оказались у ООО «Торгнед», которое разделило их на 17 отдельных помещений, причем в результате реконструкции их размеры увеличились на 70 кв. м. В итоге, как посчитало следствие, ущерб владельцев «Аверс-М» составил более 462 млн руб.

Надо отметить, что по обвинению в этом мошенничестве господин Маяков был помещен Тверским райсудом под стражу. Однако Мосгорсуд отменил это решение, посчитав доводы следствия о возможности скрыться неубедительными. Чуть позже Денису Маякову предъявили обвинение еще в двух, гораздо менее значительных эпизодах мошенничества, совершенных вместе с директором МЗАА. Речь шла о продаже двух небольших помещений завода в 2013–2015 годах в общей сложности за 9 млн руб. Деньги перечислены были, но владельцы площади не получили, так как они оказались в залоге по ипотеке у банка «БФГ-Кредит». Впрочем, на меру пресечения появление новых обвинений не повлияло.

Адвокат Дениса Маякова Дмитрий Стасюк заявил “Ъ”, что позиция его клиента осталась неизменной: все обвинения он считает необоснованными и надуманными. По словам господина Стасюка, все «взаимоотношения, описанные в обвинении, имеют гражданско-правовой характер, законность которых подтвердил арбитражный суд». Он предположил, что процесс ознакомления с материалами дела займет не менее месяца. После этого уголовное дело должно поступить на утверждение в прокуратуру.

Напомним, что господин Маяков когда-то считался одним из ведущих специалистов на московском рынке слияний и поглощений, управления имуществом и пр. До 2007 года он работал в ЗАО «Инвестиционная компания "Росбилдинг"», специализирующемся на скупке и перепродаже различных объектов недвижимости и площадок под застройку. Позже Денис Маяков создал свою компанию Imagine Estate, куда он внес торговые центры «Метромолл», «Зеленый», BabyStore, Riverdale, комплексы апартаментов Petrovsky Apart House и Riverdale. Все эти активы в 2015 году отошли девелоперской компании Glincom, а у господина Маякова остались торгцентры «Акварель», «Прага», «Лето», «Метромолл-2» и бизнес-центр Imagine Plaza. Они находились под управлением High Street, которая также принадлежала господину Маякову до тех пор, пока он и практически все его компании не были признаны банкротами.

Сергей Сергеев