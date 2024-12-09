Школы и детсады в Абхазии закроют на неделю из-за дефицита энергии

Со вторника, 10 декабря, школы и детские сады на территории Абхазии временно закроют, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Валерий Бганба. По его словам, это связано с дефицитом электроэнергии в Абхазии. Ограничительные меры будут действовать в течение недели.

«К сожалению, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них: со вторника останавливаем работу школ и детских садов»,— сказал господин Бганба на заседании Штаба по обеспечению энергобезопасности. Видео с его речью опубликовало агентство «Апсныпресс». Исполняющий обязанности премьера уточнил, что работа больниц в республике не приостанавливается.

20 ноября исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил правительству выделить средства на оплату поставок электроэнергии из России. Переток электроэнергии из России пока что оплачен до 22 ноября. Как писало «Апсныпресс», объем выработки электроэнергии комплексов Ингурской ГЭС, расположенной на границе Абхазии и Грузии, сократился из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище. ГЭС эксплуатируется как Абхазией, так и Грузией.