Пиотровский назвал неожиданной критику Эрмитажа из-за детей в музее

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей сталкивается с критикой в интернете из-за того, что в него пускают детей. Он назвал такие замечания неожиданными и счел, что надо радоваться, когда детей водят в музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Пиотровский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Михаил Пиотровский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«К сожалению, в социальных сетях у нас целый поток возмущений: зачем детей пускают в Эрмитаж, почему они бегают и шумят. Недружелюбие людей, которое выражается в социальных сетях… оказалось совершенно неожиданно»,— отметил господин Пиотровский в интервью телеканалу «Россия 24».

Гендиректор выразил мнение, что приучать детей к музею надо «с утробы матери». «Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж — тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие»,— сказал директор музея.

Михаил Пиотровский также рассказал, как выглядит портрет посетителя Эрмитажа. По его словам, бОльшая часть посещающих музей «понимают, на что они смотрят», даже если в первый раз пришли в Эрмитаж. Чаще всего приходят пары и семьи с детьми. При этом сократилось количество туристических групп: до 10% от общей аудитории. Общее число посетителей в 2024 году, по мнению господина Пиотровского, может достичь 3,5 млн человек, что близко к показателям до пандемии COVID-19.

Пиотровскому сегодня, 9 декабря, исполняется 80 лет.