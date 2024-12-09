С полок петербургских магазинов с начала года убрали свыше 11 тонн икры

Кишечную палочку, листерии, мышьяк, ртуть и другие опасные вещества находили в красной икре, выставленной на продажу в магазинах Санкт-Петербурга. В связи с этим с начала 2024 года с полок убрали свыше 11 тонн продукции, сообщила руководитель отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора Ольга Пантелеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Специалисты ведомства взяли более 2000 проб, из них 7% дали положительный результат. Выявленные в икре микроорганизмы могут свидетельствовать о том, что на производстве были нарушение санитарно-гигиенические правила.

Ввоз некачественной икры контролируется на въезде в Петербург. При обнаружении несоответствий стандарту партию могут отправить на уничтожение или вернуть поставщику. С начала 2024 года с пунктов пропуска отправили на ликвидацию 200 тонн продукции. При этом из магазинов убрали более 11 тонн икры за девять месяцев. Это соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург за ноябрь принял свыше 17 тысяч тонн мандаринов.

Татьяна Титаева