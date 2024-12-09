Владельцем бывшего бизнеса Danone в России стал чеченский экс-замминистра

Руслан Алисултанов стал новым владельцем ООО «Юнимилк» (компания ранее именовалась «Вамин-Татарстан»), косвенно контролирующего бывшие активы «Danone Россия». Ранее господин Алисултанов занимал пост заместителя главы Минсельхоза Чечни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Алисултанов

Фото: Администрация Грозного Руслан Алисултанов

Фото: Администрация Грозного

«Компания Health&Nutrition (бывшее подразделение Danone) подтверждает, что Руслан Алисултанов стал 100% владельцем компании "Вамин-Татарстан", незадолго до сделки переименовавшейся в "Юнимилк", косвенно контролирующей группу компаний Health&Nutrition»,— заявили в пресс-службе H&N «Ъ».

В июле 2023 года российское подразделение Danone перешло под временное управление Росимущества. Гендиректором «Danone Россия» стал чеченский вице-премьер и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев тогда сообщал, что Руслан Алисултанов, занимавший должность заместителя министра сельского хозяйства республики, избран председателем совета директоров компании.

В марте 2024 года на предприятиях Danone было отменено внешнее управление. В мае молочная компания из Татарстана «» сообщила о покупке активов Danone в России. Бенефициаром компании на тот момент был директор «Вамин-Татарстан» Минтимер Мингазов. Руслан Алисултанов до покупки владел лишь 1% компании.

Какие активы передавались под управление государства с 2022 года — в материале «Ъ».