Бессмыслица против бессмысленности
Александр Введенский в Галеев-Галерее
В московской Галеев-Галерее открылась выставка об одном из крупнейших русских поэтов ХХ века Александре Введенском (1904–1941), на которой собраны уникальные материалы из частных коллекций. Рассказывает Алексей Мокроусов.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Александр Введенский часто называл себя «авторитетом бессмыслицы». Порой так и подписывал свои тексты. Рукописи он не хранил, архивов не заводил, считал, что жизнь — беспрерывное творчество, фиксировать ничего не надо, достаточно слагать стихи и жить как живется — в радость и удовольствие. Главное — разговоры, беспрерывное общение, зафиксированное в дневниках Даниила Хармса, мемуарах Якова Друскина, записях Леонида Липавского; даже творческие конфликты с прежними единомышленниками Николаем Заболоцким или Николаем Олейниковым — из тех, что способны вызвать зависть сегодня: нам бы таких собеседников, такие конфликты!
Новые времена поначалу принимали эксцентриков как есть, гайки закручивались постепенно. «Заумный» период конца 1920-х, связанный с появлением неформального объединения чинарей, не помешал Введенскому стать не только членом Союза советских писателей, но и одним из самых печатаемых детских авторов. Его книги выходили большими тиражами, его стихи иллюстрировали важнейшие графики эпохи, от Петра Митурича, Владимира Конашевича и Николая Тырсы до Льва Юдина, Алисы Порет и много работавшей с текстами Введенского Веры Ермолаевой — ее выставка проходила в Галеев-Галерее этим летом.
Детские книги Введенского многочисленны на нынешней выставке — как и домашние фотографии, виды харьковского дома, где Введенский с новой семьей жил последние пять лет, сохранившиеся рукописи и машинописи с авторской правкой, графические портреты. Они происходят из частных коллекций, в том числе из бывшего собрания Владимира Глоцера, во многом принадлежащего ныне Ильдару Галееву, и издательства «Вита нова», обладающего значимым собранием обэриутов, а главное — из семьи самого поэта. Пасынок Введенского Борис Викторов многое делает для его памяти.
Выставка открывается финалом — рассказом о смерти. Введенский умер в декабре 1941 года в эшелоне с заключенными, шедшем из Харькова в Казань. Показывают справку о смерти и фотографию возможного места захоронения, долгое время о нем не было даже предположений. Недавно казанские исследователи-архивисты Айвар Муратов и Артур Тумаков выяснили, где хоронили всех, чьи тела доставляли в морг Казанской психиатрической больницы: на берегу Волги. Вероятно, Введенского погребли там же.
Многое для реабилитации Введенского в 1960-е сделал Сергей Михалков. Они задружились в 1930-е, проводили вместе много времени — Михалков помогал другу печататься, у них были общие увлечения, в том числе игра в карты. Эта близость с будущим автором гимна СССР, самым официальным из всех детских и самым детским из всех официальных поэтов, обещала вроде бы заманчивую карьеру государственного поэта и Введенскому. Да, стихи его по отдельности и книги в целом критика ругала за безыдейность, многие из них не рекомендовали для массовых библиотек, а ореол первого ареста 1931 года с последующей ссылкой в Курск — место Введенский выбрал сам — витал над биографией трудно смываемым пятном. Но пятно рассеялось в 1936-м, когда Президиум ЦИК СССР постановлением снял с поэта судимость, и критика со временем стала лояльней, дескать, автор прислушивается к замечаниям, заметно исправляется, и вообще страна нуждается в поэтах хороших и разных. Заполнить вакантные места мечтали многие, но талантов очевидно не хватало. Введенского приглашали участвовать в совещаниях по детской литературе в ЦК ВЛКСМ, и он участвовал, хотя в комсомоле не состоял. По внешним признакам жил вполне успешной жизнью советского писателя. Немногие догадывались о ее потаенной стороне, стихах, которые попали в самиздат в 1960-е — отличный рисунок по их мотивам, сделанный в 1971-м Михаилом Шемякиным, есть на выставке — и были опубликованы Михаилом Мейлахом на Западе в 1980-е. Поэт Михаил Айзенберг заметил как-то о работе обэриутов, что та не разрушает язык, а деидеологизирует его. Власть не может этого не понимать, даже если не знает конкретных текстов, ей достаточно ощущать инаковость инстинктивно. Но Введенский меньше Олейникова был склонен к насмешке или иронии, он не так саркастичен, как Хармс, его, как Заболоцкого, манит космогония: не случайно между ними двумя произошло самое принципиальное расхождение среди обэриутов — видимо, от излишней близости, когда детали разногласий становятся невыносимы.
После первого ареста Введенского его тогдашняя жена сожгла все хранившиеся в доме рукописи. Это не спасло от второго ареста, но связан он был не с творчеством. В последнюю минуту перед эвакуацией из Харькова Введенский покинул поезд вместе с семьей, это и ставили ему в вину, предъявив статью 54–10 УК УССР, аналог печально знаменитой 58–10 УК РСФСР. Самого приговора никто не видел. Судя по тому, что книги Введенского выходили во время войны — так, в 1944-м «А ты?» издали тиражом в полмиллиона экземпляров,— приговора и не было, не успели вынести и привести в исполнение. Так бывает, когда частная литературная бессмыслица сталкивается с возведенной в абсолют бессмысленностью государственной.