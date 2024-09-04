Бомбардир «Эдмонтона» выбил рекордную зарплату

Улучшение экономической ситуации в НХЛ и случившееся нынешним летом первое за долгое время резкое повышение потолка зарплат в лиге привело к заключению рекордного для нее контракта. Самым высокооплачиваемым игроком североамериканского чемпионата стал форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль, который начиная с 2025 года будет зарабатывать $14 млн за сезон. Вскоре после этого «Эдмонтону», весной проигравшему в финале play-off «Флорида Пантерс», придется решать, видимо, непростой вопрос с продлением договоров других своих лидеров, прежде всего фронтмена канадского хоккея Коннора Макдэвида.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улучшение общей экономической ситуации в НХЛ помогло форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю подписать рекордный для нее контракт

Фото: Perry Nelson / USA TODAY Sports / Reuters Улучшение общей экономической ситуации в НХЛ помогло форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю подписать рекордный для нее контракт

Фото: Perry Nelson / USA TODAY Sports / Reuters

Не успела НХЛ сообщить о том, что «Эдмонтон» подписал контракт с форвардом Леоном Драйзайтлем, как новость превратилась в информационный хит для Северной Америки. Все дело в условиях договора с 28-летним хоккеистом.

Он вступит в силу в 2025 году и рассчитан на восемь лет, как и предыдущее соглашение Драйзайтля с канадским клубом. Но сумма нового радикально отличается от той, что фигурировала в предыдущем: она на $66 млн больше. По только что подписанному контракту Драйзайтль заработает в общей сложности $112 млн. Это не рекорд НХЛ. Он по-прежнему принадлежит выдающемуся российскому снайперу Александру Овечкину, который в 2008 году заключил с «Вашингтон Кэпиталс» договор суммарной стоимостью $124 млн на 13 лет. Зато рекордом является среднегодовой заработок Драйзайтля. Он составит $14 млн. В данный момент наиболее высокооплачиваемым игроком НХЛ остается нападающий «Торонто Мейл Лифс» Остон Мэттьюс. Его зарплата равна $13,25 млн в среднем за сезон.

Стремление «Эдмонтона» сохранить Леона Драйзайтля, который всю североамериканскую часть карьеры провел в этой команде, выбравшей его на драфте 2014 года, вполне понятно. В последнее время он превратился в одного из лучших и самых стабильных бомбардиров лиги. За десять лет Драйзайтль набрал 850 очков в 719 матчах регулярного чемпионата. По этому показателю на таком отрезке его опережают лишь два игрока — одноклубник Коннор Макдэвид (982 балла) и россиянин Никита Кучеров из «Тампа-Бей Лайтнинг» (855). В 2020 году Драйзайтлю достался Hart Trophy — приз сильнейшему хоккеисту первенства. В прошедшем сезоне он внес довольно значительный вклад в успехи «Эдмонтона», который в итоге добрался до финала Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате немец преодолел престижный рубеж в сто набранных очков, добыв 106 баллов, а в play-off добавил к ним еще 41. Правда, именно в финальной серии, в которой «Эдмонтон» уступил «Флориде», Драйзайтль выглядел не слишком ярко, ограничившись тремя результативными передачами в семи играх.

Вполне понятно, и какое событие позволило клубу обеспечить своему форварду такие шикарные заработки. После окончания прошлого сезона, пользуясь улучшением экономической ситуации в лиге, восстановившейся после пандемии коронавируса, НХЛ впервые с 2018 года радикально повысила потолок зарплат, предельно допустимую сумму расходов на покрытие контрактов хоккеистов в течение сезона. Она установлена на отметке в $88 млн, это на $4,5 млн больше, чем год назад. Данная мера привела к возникновению у клубов свободных средств, которые они активно инвестировали еще летом — прежде всего для заключения контрактов с хоккеистами, имеющими статус свободных агентов.

Впрочем, ESPN и TSN, рассказывая о договоре Леона Драйзайтля, дают понять, что не исключают того, что, какими бы оптимистичными ни были ожидания, связанные с дальнейшим ростом потолка, «Эдмонтон» вскоре может столкнуться с проблемами по сохранению костяка состава. Уже в 2025 году свободным агентом станет ведущий защитник команды Эван Бушар. По истекающему договору он получает $3,9 млн за сезон — сумма, явно не соответствующая его реальной роли.

А в 2026 году завершится срок действия договора пользующегося колоссальной популярностью Коннора Макдэвида, нынешнего фронтмена, по сути, всего канадского хоккея. Ему, очевидно, придется существенно повышать зарплату, которая и так сейчас огромна: Макдэвид получает $12,5 млн в среднем за сезон. При этом, по данным Capwages, «Эдмонтон» и без учета нового договора Леона Драйзайтля не имеет люфта даже под уже скакнувшим вверх потолком: размер его платежной ведомости чуть-чуть не дотягивает до $88 млн.

Алексей Доспехов