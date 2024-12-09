Hurriyet: приоритетом Турции в Сирии станет борьба с курдскими силами

Турция определила три ключевых направления своей политики в Сирии, среди которых — противодействие Рабочей партии Курдистана, запрещенной турецкими властями, пишет Hurriyet. Помимо этого приоритетами Анкары издание называет «надлежащее функционирование переходного процесса и строительство новой Сирии».

Как отмечает Hurriyet, турецкие власти также заинтересованы в возвращении сирийских беженцев, численность которых в Турции составляет 2 млн 938 тыс. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан на пресс-конференции сегодня, 9 декабря, заявил, что власти «продолжат усилия по безопасному и добровольному возвращению сирийцев и восстановлению страны».

Большая часть территорий на востоке и северо-востоке Сирии контролируется поддерживаемыми США курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС): часть провинций Ракка, Хасеке, Дейр-эз-Зор. В окрестностях одноименного административного центра последней расположены крупные нефтяные месторождения аль-Танак и аль-Омар. СДС — военный альянс, в рамках которого действуют курдские отряды.

Вчера, 8 декабря, коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти. Президент Сирии уехал в Россию, где получил политическое убежище. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о работе над тем, чтобы в стране немедленно начался переходный период. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности передать власть оппозиции.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».