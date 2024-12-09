Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура добилась выплаты для инвалида, упавшего на скользких ступенях у метро

Прокуратура добилась выплаты для женщины-инвалида, которая получила тяжелую травму спины 5 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства. Петербурженка поскользнулась на ступеньках при выходе со станции метро «Политехническая».

Проверка показала, что падение случилось из-за ненадлежащей уборки территории. В итоге прокурор петербургского метрополитена направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. Его требования удовлетворили, женщина получила 250 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 6 декабря гололед отправил в больницу 15 петербуржцев. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...