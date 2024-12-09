Прокуратура добилась выплаты для инвалида, упавшего на скользких ступенях у метро

Прокуратура добилась выплаты для женщины-инвалида, которая получила тяжелую травму спины 5 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства. Петербурженка поскользнулась на ступеньках при выходе со станции метро «Политехническая».

Проверка показала, что падение случилось из-за ненадлежащей уборки территории. В итоге прокурор петербургского метрополитена направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. Его требования удовлетворили, женщина получила 250 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 6 декабря гололед отправил в больницу 15 петербуржцев. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Андрей Маркелов