В Бурятии намерены ужесточить продажу алкоголя и бороться с самогоноварением

Глава Бурятии Алексей Цыденов анонсировал введение новых мер по ужесточению продажи алкоголя в республике дополнительно к тем, что будут действовать с марта следующего года. Причиной является высокий уровень алкоголизации населения, по которому «мы (Бурятия.— “Ъ”) в отрицательных лидерах России», сказал глава республики. Как пояснил господин Цыденов на итоговой пресс-конференции для СМИ, соответствующие задачи поставлены перед новым зампредом правительства Бурятии Вячеславом Сухоруковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Цыденов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Цыденов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У нас же есть культура домашнего производства — каждый район хвастается своей самогонкой. Будем ужесточать и это направление. Я понимаю, что это вызовет массу недовольства. Из-за антиалкогольной кампании Советский Cоюз развалился. Но другого пути нет, поскольку это вопрос здоровья, жизни, долголетия, демографии»,— отметил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии привел в пример Республику Тыву (там запрет на продажу алкоголя действует с 15:00 до 23:00, полный запрет на продажу — в выходные и праздничные нерабочие дни), которая «еще не так давно была рядом с нами по уровню алкоголизации, а сейчас в середине рейтинга».

С 1 марта 2025 года в Бурятии вступает в силу закон, согласно которому период ограничения продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции установят с 20:00 до 11:00 (сейчас с 21:00 до 9:00). Продажа алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, будет полностью запрещена. Кроме того, в республике установят 17 дней, в которые будет действовать полный запрет на продажу алкоголя (в основном в праздничные дни).

К чему приводили антиалкогольные кампании — в материале «Ъ» «Хорошее дело закончилось бесславно».

Влад Никифоров, Иркутск