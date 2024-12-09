Дефицит бюджета России за январь—ноябрь составил 389 млрд рублей
Министерство финансов рассказало об исполнении федерального бюджета по итогам января—ноября 2024 года. Дефицит бюджета за 11 месяцев составил 389 млрд руб., или 0,2% ВВП. Это на 359 млрд руб. меньше уровня аналогичного периода 2023 года.
Предварительная оценка исполнения бюджета опубликована на сайте ведомства. Как указано в публикации, объем доходов за 11 месяцев составил 32,65 трлн руб., что на 25,8% больше относительно того же периода 2023 года. Объем расходов вырос на 23,7%, до 33,03 трлн руб.
Нефтегазовые доходы с начала года составили 10,34 трлн руб. (+25,7%). Ненефтегазовые доходы увеличились на 25,8%, до 22,3 трлн руб. Поступления оборотных налогов, включая НДС, выросли на 16,9%, до 11,967 трлн руб.
В октябре Минфин прогнозировал, что по итогам года дефицит бюджета составит 3,296 трлн руб., или 1,7% ВВП. Согласно закону о бюджете на 2025–2027 годы, в следующем году дефицит бюджета составит 1,17 трлн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Нефтегазовые доходы выполнили проседание».