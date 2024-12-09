WSJ: Иран отказался помогать Асаду при приближении боевиков к Дамаску

Иранские власти обвинили президента Сирии Башара Асада, ушедшего в отставку из-за наступления антиправительственных сил, в неподготовленности к противостоянию исламистским группировкам, а затем отказались отправлять подкрепление, пишет The Wall Street Journal (WSJ) cо ссылкой на сирийских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

Как пишет WSJ, изначально Иран передал Сирии, что помощь правительству Башара Асада «будет ограниченной, если она вообще поступит». Однако позднее Тегеран и вовсе заявил, что из-за угрозы со стороны Израиля не может отправить Дамаску военное подкрепление. По словам собеседников газеты, на минувшей неделе иранский самолет, направлявшийся в Сирию, развернулся из-за угрозы израильских авиаударов.

По данным WSJ, вместо оказания помощи иранские власти приказали Корпусу стражей исламской революции (КСИР) «не вмешиваться в боевые действия», а затем организовали безопасный вывод из страны своего персонала. СМИ писали, что Иран начал выводить своих дипломатов и военных советников из Сирии еще до перехода Дамаска под контроль боевиков. В частности, были вывезены старшие командиры сил «Кудс» в составе КСИР, а также сотрудники иранской дипмиссии и члены их семей.

8 декабря, спустя несколько часов после объявления боевиков о захвате власти, глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что Тегеран передавал Дамаску информацию о возможном наступлении антиправительственных сил. Он назвал удивительной «неспособность сирийской армии справиться с ситуацией». С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Иран был одним из главных союзников Башара Асада, а помощь правительству оказывали и проиранские формирования, включая «Хезболлу». Ливанские источники сообщали Reuters, что последняя вывела свои силы из Сирии, когда боевики приближались к Дамаску.

Подробнее о свержении Асада — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».