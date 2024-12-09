Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума предложила ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила на семь дней блокировать средства от продажи квартир и домов для проверки действительности сделки. Письмо с инициативой она направила на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, пишут «Известия».

В обращении депутат указала, что в последние два года мошенники стали активно применять схему обмана, которая получила название «продавец под влиянием». По ее словам, злоумышленники по телефону убеждают собственника недвижимости продать жилплощадь, а деньги перевести якобы сотрудникам ФСБ и МВД. Мошенники утверждают, что продажа фиктивная и после сделки права владельца будут восстановлены.

Как добавила Светлана Разворотнева, в итоге граждане лишаются и жилья, и полученных за него денег. Она сказала, что страдают и покупатели, которые вынуждены судиться с продавцом имущества. В обращении депутат уточнила, что только в Москве число таких случаев мошенничества доходит до десяти в неделю.

В октябре Центробанк предложил Минфину ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам для борьбы с мошенниками. Он будет длиться четыре часа для сумм от 50 тыс. и 48 часов для сумм от 200 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кредиты подадут холодными».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...