Госдума предложила ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила на семь дней блокировать средства от продажи квартир и домов для проверки действительности сделки. Письмо с инициативой она направила на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, пишут «Известия».

В обращении депутат указала, что в последние два года мошенники стали активно применять схему обмана, которая получила название «продавец под влиянием». По ее словам, злоумышленники по телефону убеждают собственника недвижимости продать жилплощадь, а деньги перевести якобы сотрудникам ФСБ и МВД. Мошенники утверждают, что продажа фиктивная и после сделки права владельца будут восстановлены.

Как добавила Светлана Разворотнева, в итоге граждане лишаются и жилья, и полученных за него денег. Она сказала, что страдают и покупатели, которые вынуждены судиться с продавцом имущества. В обращении депутат уточнила, что только в Москве число таких случаев мошенничества доходит до десяти в неделю.

В октябре Центробанк предложил Минфину ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам для борьбы с мошенниками. Он будет длиться четыре часа для сумм от 50 тыс. и 48 часов для сумм от 200 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кредиты подадут холодными».