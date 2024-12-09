Гладков: более 400 семей Белгородской области получили помощь на 2,6 млрд руб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о предоставлении помощи на сумму свыше 2,6 млрд руб. более чем 400 семьям региона. Эти средства направлены на поддержку пострадавших жителей области, не имеющих возможности вернуться в свое жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Перечислили 2,6 млрд руб. 433 семьям Белгородской области: жителям Белгородской области, тем, кто пострадал, кто не имеет возможности попасть в свое жилье или тем, у кого разрушено жилье»,— сообщил господин Гладков в Telegram-канале. По его словам, деньги получены благодаря решению правительства России.

В конце ноября губернатор региона говорил, что с начала спецоперации России на Украине в 2022 году Белгородская область получила порядка 40 млрд руб. федеральной поддержки. Региональные расходы на нужды СВО за все время ее проведения составили более 19 млрд, в том числе с начала текущего года — 8,8 млрд руб.