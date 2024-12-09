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Мужчина пострадал при пожаре в квартире на Новосибирской улице в Приморском районе

Утром 9 декабря в одной из квартир дома № 4 по Новосибирской улице в Приморском районе произошел пожар. В огне пострадал мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 05:24. К месту пожара отправились три машины МЧС и 12 сотрудников спасательного ведомства.

В 05:53 возгорание было ликвидировано. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что женщина пострадала при квартирном пожаре на Народного Ополчения.

Дарья Астанина

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