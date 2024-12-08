Женщина пострадала при квартирном пожаре на Народного Ополчения

Днем 8 декабря спасетелям поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире, расположенной в доме 25 по проспекту Народного Ополчения, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Пожарные прибыли на место в 13:00. Выяснилось, что в одной из комнат горела обстановка на площади 4 кв. м. На тушение пламени сотрудникам ведомства потребовалось чуть более 20 минут. В результате ЧП пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сильный пожар случился на Менделеевской улице, где загорелся ангар на площади 100 кв. м. В результате происшествия пострадал мужчитна, его госпитализировали.

Андрей Маркелов