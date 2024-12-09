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Коммерсантъ FM
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Платные дороги передают за проезд

Неплательщики принесли в бюджет почти 1 млрд рублей

Доходы бюджета от штрафов за неоплаченный проезд по федеральным платным дорогам за три года выросли в шесть раз, следует из данных Счетной палаты (СП). В 2024 году они достигли почти 1 млрд руб. Однако аудиторы уточнили: в 2021–2022 годах бюджет недополучал часть средств из-за проблем в Ространснадзоре, которые возникли из-за нехватки персонала. Сейчас проблема решена, заверили “Ъ” в службе. Поступления от штрафов с платных дорог будут только расти, прогнозирует эксперт.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Счетная палата представила результаты проверки работы Ространснадзора в 2021–2024 годах. Служба штрафует нарушителей проезда по ст. 12.21.4 КоАП (санкция в 1,5 тыс. руб. для владельцев легковых авто, 5 тыс. руб. — для владельцев грузовиков и автобусов) по платным дорогам федерального значения — ЦКАД, М-11 и М-12. Штрафы применяются на дорогах с безбарьерной системой «Свободный поток»: машины въезжают туда без шлагбаумов, а счет выставляется через камеры по номеру или через бесконтактный транспондер.

В 2021–2024 годах доходы федерального бюджета от штрафов за неоплаченный проезд составили 2,9 млрд руб., следует из отчета Счетной палаты.

Причем по сравнению со всем 2021 годом сборы в первом полугодии 2024 года выросли в 5,8 раза — до 976,3 млн руб. Аудиторы указывают и на проблемы: в 2021–2022 годах взыскания были ограничены из-за нехватки инспекторов. В результате в 2021 году 7,4% поступивших в Ространснадзор материалов о нарушениях не были оформлены в виде «писем счастья» (23,9 тыс. штук), в 2022 году — 3,2% (30,5 тыс. штук). Из-за этого бюджет недополучил 81 млн руб., подсчитали аудиторы. Число нарушений, фиксируемых операторами на платных дорогах, выросло в четыре раза в 2021–2023 годах из-за ввода новых участков, отмечает СП.

В Ространснадзоре подтвердили “Ъ” проблему, которая, по словам представителей ведомства, возникла из-за «ограниченного финансирования почтовых расходов на рассылку постановлений». Регионы и владельцы дорог для рассылки штрафов заключают контракты с «Почтой России»: компания взимает плату за заказные письма и за отправку их электронных версий на портал госуслуг. В Ространснадзоре утверждают, что сегодня сложностей с рассылкой уже нет.

Минтранс хочет, чтобы у каждой трассы в РФ появилось свое имя

С 1 сентября 2024 года, напомним, штрафы за неоплаченный проезд по проспекту Багратиона в Москве (см. “Ъ” от 6 декабря) администрирует Московская административная дорожная инспекция, сборы от них идут в городской бюджет. Соответствующие полномочия получили все регионы в связи с ранее принятыми поправками к КоАП, но они касаются только региональных автотрасс. Штрафы, которые вводятся с нового года в Подмосковье, по открываемым в декабре Мытищинской хорде и Южно-Лыткаринской автодороге, также будут идти в областной бюджет.

Рост поступлений от штрафов в федеральный бюджет продолжится, уверен руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов. Он напоминает, что госкомпания «Автодор» в ближайший год откроет несколько платных участков — в частности, на трассе М-12 в Татарстане, Башкирии. В Краснодарском крае достраивается платная дорога от Краснодара до Крымского моста — ее введут в декабре 2024 года. Кроме того, Минтранс готовит поправки к КоАП, увеличивающие штраф за неоплаченный проезд по федеральным платным дорогам с 1,5 до 10 тыс. руб. (см. “Ъ” от 10 октября). Документ сейчас проходит согласования, но в Госдуму еще не поступал.

Иван Буранов

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