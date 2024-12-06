Штрафов «Свободный поток» уменьшился на треть

За два месяца число штрафов за неоплату проезда по проспекту Багратиона — единственной городской дороги, построенной за счет частных инвестиций,— сократилось на треть. Из-за используемой безбарьерной системы «Свободный поток», как ранее рассказывал “Ъ”, многие водители просто не успевали понять, что выехали на платную трассу. Власти отчитались, что для более эффективного информирования пользователей установили дополнительные предупреждающие щиты, и это дало результат. Трафик в то же время упал на 13%. Но оператор дороги уверяет, что это сезонный фактор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как заявил “Ъ” вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, за неоплаченный проезд по проспекту Багратиона в ноябре 2024 года было вынесено 83,1 тыс. штрафов — на 30% меньше, чем в сентябре. Таковы данные Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). После того, как камера зафиксировала факт проезда, водитель располагает пятью днями на добровольную оплату. Затем включаются штрафные санкции, которые, впрочем, аннулируются, если в течение последующих 20 дней долг будет оплачен. Более 50% вынесенных штрафов отменены, поскольку водители уложились в двадцатидневный период. Также, по словам Максима Ликсутова, за два месяца на 65% выросла доля водителей, оплачивающих проезд в течение пяти дней.

Проспект Багратиона — первая платная дорога в Москве, построенная в рамках концессионного соглашения с участием столичного правительства и АО «Новая концессионная компания». Строительство обошлось в 70 млрд. руб. Движение открыто в сентябре 2023 года. Оператор дороги — АО «Новое качество дорог». Тариф для легковых авто составляет 416–600 руб. Проезд контролируется без шлагбаумов по системе «Свободный поток».

В МАДИ заявляют, что сумели повысить платежную дисциплину благодаря «взаимодействию с оператором дороги в части совершенствования системы всестороннего информирования граждан». Ранее, напомним, в соцсетях было много жалоб от водителей, попавших на платный проспект по ошибке. Эксперты обращали внимание, что большая часть оштрафованных пользователей, скорее всего, просто не поняли, что выехали на платную дорогу, поскольку были плохо осведомлены о системе «Свободный поток» (см. “Ъ” от 10 октября). В ОАО «Новое качество дорог» рассказали “Ъ”, что в октябре--ноябре поставили дополнительные информационные щиты, предупреждения об оплате также транслируются на дорожных табло. Водителей информируют в том числе через приложение «Парковки России», добавляют в МАДИ.

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Трафик на дороге, по данным оператора, сократился примерно на 13%. «Он немного снизился по будням в связи с тем, что закончился дачный сезон и освободились альтернативные дороги —- Кутузовский проспект и Рублевское шоссе,— пояснили “Ъ” в компании "Новое качество дорог".— По выходным машин сильно меньше не стало».

С 1 сентября, напомним, на федеральных (ЦКАД, М-12, М-11 и т. д.) и региональных платных дорогах, согласно поправкам в КоАП, действуют разные штрафы за неоплату проезда. Москва — единственный пока регион, который воспользовался правом самостоятельно устанавливать размер санкций: штрафы для нарушителей составляют от 3 тыс. до 15 тыс. руб. (в зависимости от типа транспортного средства). Московская область и Санкт-Петербург поправки к законодательству готовят.

Есть случаи, когда приложение «Парковки России» не информирует о проезде по платному участку до тех пор, пока не вынесен штраф, говорит юрист Равиль Ахметжанов.

«На информационных табло проспекта Багратиона действительно можно прочесть о возможности оплаты через "СберОнлайн", приложение "Главная дорога", но далеко не каждый водитель готов отвлекаться от управления»,— отмечает эксперт.

«Судя по статистике, число случайных проездов — когда навигатор прокладывает путь через платную дорогу, а водитель едет, не глядя,— сильно уменьшилось,— резюмирует координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— Те, кто один раз уже "попал" на оплату по ошибке, стали внимательнее и поменяли настройки навигатора (в "Яндекс. Навигаторе" можно включить маршрутизацию в объезд платных дорог.— “Ъ”)». Кроме того, поясняет эксперт, проехав и оплатив проезд единожды, водители оставляют данные у оператора дороги и теперь получают соответствующие уведомления на телефон.

В декабре в Подмосковье планируется запустить участки Южно-Лыткаринской автодороги и Мытищинскую хорду (юго-восточный и северный дублеры МКАД). На этих трассах будут применяться аналогичные столичным штрафы, ориентировочно с 1 января 2025 года. Мэрия Москвы, в свою очередь, уже объявила о планах начать стройку в 2025 году трех новых платных дорог в городе, о чем “Ъ” сообщал 18 ноября.

Иван Буранов