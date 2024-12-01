Дороги, которые мы называем

У всех российских дорог появятся собственные наименования — такую инициативу подготовил Минтранс РФ. Сейчас уникальные названия есть только у федеральных трасс, но ведомство предлагает обязать региональные и местные власти, а также частников присваивать их всем своим дорогам. Для наименований можно будет использовать названия географических объектов, учитывая при этом «национальные традиции и особенности местности». Опрошенные “Ъ” эксперты согласны, что уникальные названия дорог могут быть полезны при вызове помощи на место ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект «именных» поправок к ФЗ «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Сейчас уникальные наименования обязательны для федеральных трасс — например, М-8 «Холмогоры», М-12 «Восток», А-181 «Скандинавия», Р-504 «Колыма». Остальные дороги и сейчас могут иметь собственное имя, но не обязаны. Ведомство же предлагает сделать эту практику обязательной.

По данным Минтранса, сейчас в России 1,58 млн км автодорог. Из них 1 млн км — местные, 502 тыс. км — региональные, 66,2 тыс. км — федеральные (включая дороги ГК «Автодор»). Многие «регионалки» и так имеют имена. К примеру, «Москва—Егорьевск—Тума—Касимов» — официальное наименование подмосковного Егорьевского шоссе (а вот это как раз неофициальное название). По Рязанской и Владимирской областям проходит Муромское шоссе, которое называется «Касимов—Муром—Нижний Новгород». Неизвестно, сколько важных трасс обходятся без названий: «Яндекс» и 2ГИС на картах часто показывают только учетный номер дороги (например, 61К-052).

Минтранс считает необходимым «императивный порядок» присвоения наименований — чтобы вносить сведения о трассах в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ). Эта система, напомним, была создана в 2019 году по поручению президента, она находится в ведении Росавтодора. Там содержатся открытые данные обо всех дорогах в РФ: кто является собственником, протяженность, вид покрытия, состояние, выделяемое финансирование и т. д.

Выбирать имена будут органы региональной или местной власти, а также собственники частных дорог.

Наименование должно состоять из названий соединяемых населенных пунктов. Также допускается использовать имена географических объектов и отсылки к «историческим событиям», учитывать «национальные традиции и особенности соответствующих местностей», сказано в проекте поправок. В качестве примера можно привести дорогу в Туве, которая официально называется «Подъезд к горе Догээ — местечко "Сан салыр"» («Сан салыр» — тувинский новогодний священный обряд сложения костра).

В Бурятии есть дороги с названиями «Тунка — площадка солнечного телескопа» и «Иволгинск — Иволгинский храм».

Нововведение может быть важным при ДТП, считает координатор проекта «Карта убитых дорог», бывший депутат Госдумы Александр Васильев: «Допустим, нужно вызвать ГИБДД или спасателей, но ты не знаешь, где находишься. Если же у дороги будет название, то это ускорит приезд помощи. Но для этого на трассе должны появиться соответствующие таблички».

«Сейчас, когда в каждом автомобиле есть навигатор, водителям без разницы, как та или иная дорога называется,— не согласен координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— С другой стороны, навигаторы не всегда могут работать, бывают сбои и проблемы со связью. Инициатива полезная, но она, наверное, касается все-таки меньшинства дорожных ситуаций».

Отметим, этим же законопроектом Минтранс закрепляет условия перевода региональных дорог в федеральный статус. Такая практика существовала еще несколько лет назад: субъекты федерации, не имея денег на содержание отдельных «убитых» участков трасс, передавали их Росавтодору для приведения в порядок. Но в 2022 году глава Минфина Антон Силуанов пожаловался на «бесконтрольный» процесс передачи дорог, из-за которого федеральная сеть за пять лет выросла на 20%, став заметной нагрузкой на бюджет. Впоследствии Росавтодор говорил, что ему не хватает средств на поддержание своей сети, в том числе из-за прироста бывших «регионалок». В итоге процесс их передачи был заморожен. В 2022 году Владимир Путин поручил разработать критерии такого перевода, но работа затянулась на два года. Как сообщал «Ъ», Минтранс дважды выкладывал проекты соответствующих законов — и оба раза они по какой-то причине отправлялись на доработку, не дойдя до Госдумы.

Сейчас ведомство опубликовало уже третью их редакцию. Среди значимых нововведений — запрет на перевод в федеральные тех региональных дорог, что дублируют уже существующие «федералки». Запрет на изменение статуса также коснется дорог четвертой и пятой категорий (узкие одно-двухполосные дороги с пересечениями в одном уровне, без разделительных барьеров и т. д.). Обязательным условием передачи в Росавтодор будет «наличие финансового обеспечения на осуществление дорожной деятельности», сказано в проекте. Иными словами, в федеральном бюджете должны быть заранее спланированы и выделены деньги на ремонт и содержание дороги.

Иван Буранов