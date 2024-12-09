Динамика ввода многоквартирного жилья в крупнейших городах России

Город Объем ввода в 2024* году (млн кв. м) Динамика год к году (%) Москва 6,6 11 Санкт-Петербург 3 -4 Краснодар 2,2 2 Екатеринбург 1,4 -2 Новосибирск 1 12 Ростов-на-Дону 0,76 -20 Красноярск 0,68 -18 Воронеж 0,65 -14 Уфа 0,61 -21 Самара 0,49 3 Казань 0,48 7 Волгоград 0,46 28 Пермь 0,43 -16 Нижний Новгород 0,38 -29 Челябинск 0,25 -27 Омск 0,17 73