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Коммерсантъ FM
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Динамика ввода многоквартирного жилья в крупнейших городах России

Город Объем ввода в 2024* году (млн кв. м) Динамика год к году (%)
Москва 6,6 11
Санкт-Петербург 3 -4
Краснодар 2,2 2
Екатеринбург 1,4 -2
Новосибирск 1 12
Ростов-на-Дону 0,76 -20
Красноярск 0,68 -18
Воронеж 0,65 -14
Уфа 0,61 -21
Самара 0,49 3
Казань 0,48 7
Волгоград 0,46 28
Пермь 0,43 -16
Нижний Новгород 0,38 -29
Челябинск 0,25 -27
Омск 0,17 73

*Прогноз.

Источник: данные «Яндекс Недвижимости».

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