Эрдоган назвал единственными мировыми лидерами с большим опытом себя и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает себя и российского коллегу Владимира Путина единственными опытными лидерами в мире. В подтверждение своего мнения турецкий президент привел аргумент, что главы обоих государств длительное время сохраняют влияние на политической арене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин в июле 2024 года в Казахстане

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин в июле 2024 года в Казахстане

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В настоящее время в мире остались только два лидера: я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я — это я. Срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли... Тут важно продолжать политику»,— заявил господин Эрдоган на встрече с молодежью в Газиантепе (цитата по ТАСС).

В этой связи он высказал мнение, что с уходом с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая находилась в должности 16 лет, «в Германии закончилась политика».

Президент Турции также выразил уважение к предшественнику госпожи Меркель канцлеру Германии в 1998–2005 годах Герхарду Шрёдеру. Господин Эрдоган отметил, что господин Шрёдер проявлял особое уважение к турецкому народу и культуре.

В частности, турецкий президент рассказал, что во время рамадана бывший глава немецкого правительства не пил пиво за общим столом с ним, что демонстрировало его уважение к мусульманским традициям. По словам президента Турции, диалог между ними продолжается, и господин Шрёдер периодически приезжает в Турцию.

Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что Герхард Шрёдер имеет сильные позиции в немецкой политике, и выразил надежду на появление подобных фигур во внутриполитической жизни Турции.