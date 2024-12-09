Вне измерений

В первую же неделю декабря светская жизнь вошла в режим «все везде и сразу». Например, одновременно проходили две вечеринки по случаю запуска журналов. В Москве Сергей Минаев проводил вечеринку в режиме презентации для рекламодателей. Новый журнал «Чтиво» об исторических процессах и их влиянии на современность, по его мнению, как нельзя лучше подходит для рекламы солидного бизнеса. В это же время в Алматы проходил вечер в честь запуска журнала Tatler Kazakhstan. Здесь от солидного бизнеса выступил основной владелец Freedom Holding Corp и председатель набсовета издания Тимур Турлов: «У нас есть уникальный шанс стать центром экспертизы и стандарта, красоты и вкуса, заявить о Казахстане как о стране-трендсеттере». Вечер поддерживали Bvlgari и Mastercard, торжественный ужин с иммерсивным элементом организовала компания Михаила Друяна, фотографировал Герман Ларкин, поздравления с запуском принимала не только главред Жамиля Абилова, но и ослепительная Ксения Соловьева, многолетний главред российского Tatler: словом, все было так, как бывало и у нас, только еще ярче. Влияние исторических процессов на современность было налицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продюсер ледовых шоу Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Продюсер ледовых шоу Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О шансах новых журналов на успех можно было судить по ужину журнала «Москвичка». Формально он был посвящен тому, что журнал под руководством Дарины Алексеевой запускает закрытый событийный клуб МОСК. «Это не для всех, это для своих»,— подчеркнула госпожа Алексеева, выступая перед Мариной Рудневой, Ириной Зарьковой, Ксенией Собчак, Ириной Вольской, Яной Расковаловой, Марианной Максимовской. Неформально это мог бы быть еще и праздник в честь годовщины «Москвички». Но, как оказалось, кроме событийного клуба тут отмечали еще и день рождения главы АНО «Диалог» Владимира Табака, также здесь присутствовавшего. Как говорится, ничто не предвещало, но в какой-то момент бренд-директор издания Алена Бердова произнесла тост в его честь, и даже появился торт со свечами. Господин Табак «Москвичке» действительно не чужой, как и было заявлено. Этот ужин проходил в ГУМе, в котором вообще много что происходит обычно, а по мере приближения к Новому году — и подавно. Например, открылся ГУМ-каток на Красной площади, что каждый раз как чудо — и номера из шоу Татьяны Навки выразительные,— но в то же время уже и привычно.

Зато открытие здесь же бутика «Хохлома х Алена Ахмадуллина» действительно небывалое событие. То есть, вероятно, и раньше, если хорошенько поискать, можно было найти в ГУМе деревянную ложку, расписанную под хохлому, но то, что открылось теперь, было совершенно иного формата и масштаба. Днем в бутике давал комментарии прессе инициатор происшедшего губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин, а вечером вместе с ним встречала гостей дизайнер Алена Ахмадуллина, которой и было доверено переосмыслить традиционную роспись для широкой группы товаров: мебель, одежда, украшения, постельное белье. И нет, результат вообще не похож на ту экспроприацию промысла, которой отличился Денис Симачев в нулевые, все очень достойно. Тут тоже нельзя было не увидеть влияния исторических процессов: «Хохлома» открылась на месте Chanel. Посмотреть на этот кульбит импортозамещения прибыли Мария Захарова, Тина Канделаки и Василий Бровко, Софья Эрнст, Алексей Репик, Дина и Алина Аверины.

Дальше в неисторических светских процессах произошло полное смешение современного и ювелирного искусства, а также благотворительности. Открылась ярмарка Catalog от Ассоциации галерей — пространство типографии Сытина, где она проходит, дарит иллюзию, что при желании ее можно довольно быстро полностью осмотреть, но не так просты наши галеристы. Дальше нужно было успеть еще в Alina Pinsky Gallery на открытие выставки «Трикстер» Игоря Скалецкого, а также на камерный ужин ювелирного бренда Posie, который проходил на сцене Театра на Трубной. Прошлогодний ужин этого бренда АЛРОСА совпадал с выходом их высокой ювелирной коллекции авторства Михаила Барышникова. По этой причине господин Барышников взвалил на себя организацию светского вечера с экскурсией и ужином. Получилось настолько поразительно идеально, что в текущем году иные кандидатуры на организацию не рассматривались — правда, теперь он выступал в статусе друга бренда. Результат такой же блестящий. Гостей вечера господин Барышников сделал его главными героями — увлек на сцену и за нее. Ход, когда столы стоят прямо на подмостках, не новый, но всегда очень эффектный. А уж когда открывается задник, и оказывается, что за ним еще много места,— публика в восторге. В этот раз там пряталась зона десертов.

Галерея Алины Пинской прозвучала вновь на благотворительном вечере «Лучшая Елка 7.12», который организовали владелица Soho Jewelry Group Юлия Визгалина и врач-репродуктолог Нино Ревишвили в пользу Центра развития инновационной хирургии. Давно я не видела, чтобы лоты покупали так быстро и так дорого. Гости подошли к делу крайне ответственно. Например, лот от галереи — картина Игоря Скалецкого была приобретена за 7,5 млн руб., и дальше дело пошло еще веселей. Особенно весело стало, когда продавали лот-сюрприз: что было в черной коробке от Soho Jewelry, не знал никто, однако финальной стала ставка 7 млн руб. В коробке оказалась репка, приклеенная серебристым скотчем к картонке,— пародия на банан Каттелана. Покупатель нашел в себе силы рассмеяться, и только после этого выяснилось, что к репе прилагается сертификат в ювелирном бутике на те самые 7 млн руб. В итоге только торги под руководством Валдиса Пельша собрали 110 млн руб., а остальные пожертвования все еще считают.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”