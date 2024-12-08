Взрывники запаслись селитрой

В Дагестане сотрудники регионального управления ФСБ предотвратили крупный теракт. Задержаны двенадцать местных жителей, среди которых, по данным источников “Ъ”, есть имам, у них изъята взрывчатка. Фигуранты, по сообщению чекистов, уже дают признательные показания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание участников террористической ячейки в Дагестане

Фото: УФСБ по Дагестану Задержание участников террористической ячейки в Дагестане

Фото: УФСБ по Дагестану

Как сообщили в дагестанском региональном управлении ФСБ, следственное управление спецслужбы возбудило уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Задержаны 12 человек. По информации УФСБ, все они были членами законспирированной ячейки одной из запрещенных в России террористических организаций и планировали крупный теракт. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых было изъято оружие, два самодельных взрывных устройства, два десятка мешков с аммиачной селитрой общим весом в тонну и боеприпасы.

«Задержанные дают признательные показания»,— сообщили в УФСБ. Пресс-служба ведомства распространила также видео, на котором задержанный рассказывает, что хранил у себя воду, электроспички и ацетон, они предназначались для детонатора взрывного устройства. О планах изготовления взрывного устройства говорит и другой задержанный.

Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах, в состав группы входил имам села.

По его словам, село Серебряковка, жители которого организовали ячейку, значится в данных силовиков как старый центр ваххабизма в Кизлярском районе. «Задержанным от 25 до 35 лет. Со временем они дозрели и начали приготовления к теракту, на этой стадии и попались,— сказал он.— Конкретные цели для подрыва они еще не успели выбрать».

Задержания, в которых участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии, были произведены в разных населенных пунктах Дагестана. Обыски прошли также за пределами республики, в частности в Астрахани.

Но самый большой схрон, рассказал источник “Ъ”, был обнаружен в селе Школьном, в 10 км от Серебряковки, именно там находились взрывные устройства, химикаты и боеприпасы.

Как пояснила «Ъ» руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева, пятерым из двенадцати задержанных мера пресечения была избрана Советским районным судом Махачкалы еще 1 декабря. Судя по сроку ареста, который определил суд (до 29 января), задержаны они были 29 ноября. В ближайшее время в Махачкале и, возможно, в Астрахани) будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.

Юлия Рыбина, Махачкала