Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава ЕАО уверена в решающей роли женщин в устройстве «мира после победы»

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк выступила модератором на женском форуме «Единой России», прошедшем в выходные в столице ЕАО Биробиджане. Напомним, госпожа Костюк заняла должность врио главы региона 5 ноября, став единственной женщиной в нынешнем губернаторском корпусе.

Мария Костюк

Мария Костюк

Фото: Пресс-служба правительства ЕАО

Мария Костюк

Фото: Пресс-служба правительства ЕАО

В ходе форума Мария Костюк выразила убеждение, что в том, каким «будет мир после победы» России в специальной военной операции, определяющая роль принадлежит женщинам. «Одно из важных направлений, которое мы будем развивать у нас в регионе, это роль женщины в выстраивании жизни после возвращения наших бойцов. Как мы будем помогать им и их близким, как работать с трудовыми коллективами, с теми, кто будет трудоустраиваться после войны. А это и трудовая реабилитация, и социальная, и социализация наших героев»,— пояснила она.

«Спецоперация подсветила новые качества в женщинах — заботу, эмпатию, сочувствие, жертвенность, в том числе и лидерские качества. Именно это нужно людям вкупе с профессионализмом и ответственностью»,— заявила, в свою очередь, на форуме заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор Дарья Лантратова. Она также призналась, что ее очень радует тот факт, что в числе российских губернаторов снова появилась женщина. «Увеличение количества женщин в политике — задача, которую поставил президент»,— напомнила госпожа Лантратова.

Афанасий Сборов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...