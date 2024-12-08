Глава ЕАО уверена в решающей роли женщин в устройстве «мира после победы»

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк выступила модератором на женском форуме «Единой России», прошедшем в выходные в столице ЕАО Биробиджане. Напомним, госпожа Костюк заняла должность врио главы региона 5 ноября, став единственной женщиной в нынешнем губернаторском корпусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Костюк

Фото: Пресс-служба правительства ЕАО Мария Костюк

Фото: Пресс-служба правительства ЕАО

В ходе форума Мария Костюк выразила убеждение, что в том, каким «будет мир после победы» России в специальной военной операции, определяющая роль принадлежит женщинам. «Одно из важных направлений, которое мы будем развивать у нас в регионе, это роль женщины в выстраивании жизни после возвращения наших бойцов. Как мы будем помогать им и их близким, как работать с трудовыми коллективами, с теми, кто будет трудоустраиваться после войны. А это и трудовая реабилитация, и социальная, и социализация наших героев»,— пояснила она.

«Спецоперация подсветила новые качества в женщинах — заботу, эмпатию, сочувствие, жертвенность, в том числе и лидерские качества. Именно это нужно людям вкупе с профессионализмом и ответственностью»,— заявила, в свою очередь, на форуме заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор Дарья Лантратова. Она также призналась, что ее очень радует тот факт, что в числе российских губернаторов снова появилась женщина. «Увеличение количества женщин в политике — задача, которую поставил президент»,— напомнила госпожа Лантратова.

Афанасий Сборов