Путин наградил Фрейндлих, Пиотровского, Маковецкого и Минниханова
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден глава Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и артистка Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Алиса Фрейндлих.
Согласно документу, господин Минниханов получил награду «за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу». Михаил Пиотровский и Алиса Фрейндлих были награждены за «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Президент также отметил госнаградами многодетных матерей и семьи из восемнадцати регионов страны, в том числе присвоил звания «Мать-героиня». В указе представлены десятки людей и организаций, награжденных различными орденами.