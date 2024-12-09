Всякому овощу своя партия

На Новую сцену Большого театра после 12-летнего перерыва вернулся «Чиполлино» Карэна Хачатуряна, поставленный Генрихом Майоровым ровно 50 лет назад. О самом удачном детском балете полувека и его новом представлении рассказывает Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партия Чиполлино (Ратмир Джумалиев) в одноименном балете совершенно не по-детски эффектна и требовательна

Фото: Павел Рычков / Большой театр Партия Чиполлино (Ратмир Джумалиев) в одноименном балете совершенно не по-детски эффектна и требовательна

Фото: Павел Рычков / Большой театр

Впервые Большой театр представил «Чиполлино» в 1977 году — балетмейстер Генрих Майоров перенес тогда в Москву свой киевский спектакль трехлетней давности, за который получил Госпремию вместе с исполнителями главных ролей и композитором Карэном Хачатуряном. Премировали их в 1976-м, как раз в тот год, когда с афиши Большого отнюдь не по художественным причинам исчез прелестный «Конёк-горбунок» Родиона Щедрина, где в роли Царь-девицы блистала Майя Плисецкая. Обласканный властями трехактный «Чиполлино», в котором садово-огородный народ успешно боролся с тоже фруктово-овощными аристократами, стал ему заменой. И порадовал всех. Детей — шлягерной заводной музыкой и динамичным занимательным сюжетом (толковое либретто по мотивам Джанни Родари сочинил Геннадий Рыхлов), взрослых — обилием виртуозных классических танцев, труппу — россыпью отличных ролей. Спектакль охотно танцевали заслуженные и народные: Нина Сорокина, Михаил Цивин, Марина Кондратьева, Светлана Адырхаева, Марис Лиепа — список длинен.

Корифеи труппы «Чиполлино» любили. С одной стороны, в нем можно было от души подурачиться. С другой — танцевать было незазорно: сложная хореография бросала вызов даже профессионалам экстра-класса. Генрих Майоров ставил свой балет по совершенно взрослым академическим канонам — с обилием заводных антре и залихватских код, «портретных» вариаций и действенных pas d`action, но щедро уснастил их техническими достижениями, введенными в обиход в 1960-е и не вышедшими из моды до сих пор: двойными ассамбле и содебасками, усложненными кругами жете ан турнан, комбинациями пируэтов с двойными турами в воздухе и залихватскими женскими вращениями. И кажется, молодой балетмейстер вдобавок позволил себе спародировать признанного мэтра. В спектакле полно погонь, любимого режиссерского приема Юрия Григоровича, в отчаянных монологах Чиполлино звучат интонации Спартака, в его диагональных полетах — гладиаторские призывы к сопротивлению, а воздетые кулаки взбунтовавшихся «овощей» намекают на восстание древнеримских рабов.

Первого «Чиполлино» показали на сцене Кремлевского дворца съездов, шел он до 1989 года. В 1991-м балет возобновили уже в Большом, четыре года спустя сократили до двух актов. Но в декабре 2012-го из репертуара его вытеснил другой детский спектакль — «Мойдодыр» Ефрема Подгайца. Постановка Юрия Смекалова оказалась неудачной, «Мойдодыр» почил быстро и бесславно, но «Чиполлино» это в афишу не вернуло. Спустя 12 лет балет своего отца восстановила Анна Майорова, декорации Валерия Левенталя — Ольга Медведева, костюмы — Майя Майер, и «Чиполлино» ожил как ни в чем не бывало.

Он не выглядит устаревшим, хотя имеет отчетливый отпечаток 1970-х, как, например, фильмы Марка Захарова по пьесам Шварца. Интеллигентный Левенталь, уже поставивший к тому времени с полдюжины балетов, сделал костюмы легкими, танцевальными и вполне антропоморфными (скажем, на овощную природу лукового семейства намекают лишь цвет одежды да маленький хвостик на макушке Чиполлино, а Лимон одет в расшитый золотом камзол). А декорации итальянского городка с синим морем на заднике и скученными в две группы маленькими домиками можно считать эскизом художника к его будущей Барселоне из первой картины «Дон Кихота». И когда из огромных корзин выскочил кордебалет «овощей» во главе с солистами и, подхлопывая в ладоши, зарядил с эстрадным легкомыслием хачатуряновскую «Тарантеллу», это не показалось экскурсом в прошлое — скорее, «днем сурка»: за пультом, как и в 1991-м, стоял Павел Сорокин, сохранивший живые темпы 33-летней давности, которые нынешним артистам подчас оказывались «не по ногам».

«Чиполлино» по-прежнему исполняет роль «кузницы кадров»: в буклете значатся девять исполнительниц резвой Редисочки, столько же — томной Магнолии, шесть прыгучих солистов на заглавную роль и семь записных «классиков» для роли утонченного Графа Вишенки. При этом изобилии выбор премьерного состава удивил. В сложнейшей партии Чиполлино дебютировал Ратмир Джумалиев, окончивший МГАХ лишь в прошлом году. Природными данными танцовщика он, без сомнения, обладает: большой прыжок и врожденная координация помогли ему справиться почти со всеми двойными наворотами содебасков и туров. Однако на актерский дар природа поскупилась: у юноши всего два выражения лица — лучезарная улыбка и страдальческая гримаска, которые он попеременно демонстрировал то залу, то партнерам, «выключая» лицо перед каждым техническим испытанием, отчего его роль распадалась на прыжки и мимику. Столь же небогатые актерские навыки, усугубленные немузыкальностью и нечистотой танца, демонстрировала его взрослая, но тоже неопытная партнерша Мария Мишина (партия Редисочки ее первая балеринская роль за 15 лет работы в Большом). Ведущая солистка Мария Виноградова — красавица, словно созданная для роли изысканной Магнолии,— казалось, пребывала «не в своей тарелке»: напряженные батманы, резкость в адажио и некоторая заполошность вращений лишили ее героиню необходимой чарующей вальяжности. Не слишком уверен в себе и своих больших прыжках оказался и Граф Вишенка Клима Ефимова. Да и в актерском плане пара опытных «аристократов» немногим превосходила новобранцев из «народа». Всласть лицедействовали лишь Александр Водопетов в партии комического держиморды Синьора Помидора и премьер Игорь Цвирко в роли Принца Лимона — последнему, пожалуй, стоило бы даже поубавить актерской суеты.

Но «Чиполлино» примечателен в том числе обилием колоритных ролей, так что эпизодический персонаж запросто может затмить лидеров. На премьере блеснул Иван Сорокин, уморительно и упоительно безупречно станцевавший соло Третьего стражника. Прекрасные линии, устойчивое вращение и природную музыкальность явил Данила Клименко в крошечной вариации скрипача Виноградинки. Удивительно, что оба изящных танцовщика значатся среди будущих Чиполлино, а не аристократов Вишенок, тем интереснее будет увидеть их в другом амплуа. Если, конечно, этот спектакль будут показывать достаточно часто. Что, учитывая безумный спрос и сумасшедшие цены на «Щелкунчик», было бы разумно — все равно за истекшие десятилетия отечественный балет так и сумел породить ничего более адекватного для детей, их родителей и нынешних артистов, чем своевременно возобновленный «Чиполлино».