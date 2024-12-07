Чернышенко, Фальков и Моор открыли Центр пилотирования технологий СИБУРа

В Тобольске открылся первый в стране Центр пилотирования технологий компании СИБУР. В церемонии открытия участвовали зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

«Важное значение имеет не только то, что компания каждый год вкладывает порядка 6–7 млрд руб. в научные исследования и разработки, но и то, что она делает это эффективно. Новый Центр пилотирования позволяет в 10 раз ускорить внедрение инноваций в производство. Мы в правительстве в рамках реализации нового национального проекта "Новые материалы и химия", который поручил нам президент России Владимир Путин, обязательно будем использовать наработанные СИБУРом эффективные механизмы»,— подчеркнул господин Чернышенко.

Предполагается, что запуск Центра пилотирования технологий позволит ускорить разработку собственных катализаторов и новых марок базовых полимеров, которые применяются в строительстве, медицине, транспортной отрасли, пищевой промышленности, агропроме и нефтегазовом комплексе.

По словам Валерия Фалькова, СИБУР вносит «большой вклад в развитие науки, технологий и системы высшего образования», поскольку взаимодействует с ведущими академическими институтами и университетами.

Член правления и управляющий директор по развитию и инновациям СИБУРа Дарья Борисова пояснила, что до 2030 года компания планирует обеспечить всю цепочку российских технологий.

Как отметил Александр Моор, создание в Тобольске инновационного научного центра является вкладом СИБУРа в поддержание технологической независимости. Он добавил, что правительство Тюменской области готово к дальнейшему сотрудничеству с компанией.

Анастасия Таначева