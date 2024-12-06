Хинштейн Александр Евсеевич

Родился 26 октября 1974 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ (2001), Московский университет МВД (2007). В 2013 году прошел обучение в РАНХиГС по программе подготовки управленческих кадров президентского резерва.

В 1991–2003 годах работал в газете «Московский комсомолец». В 1999–2002 годах был автором и ведущим программы «Секретные материалы» на канале ТВЦ.

В 2003 году избран депутатом Госдумы по Семеновскому одномандатному округу (Нижегородская область). Баллотировался как самовыдвиженец при поддержке «Единой России». В 2004–2005 годах — член комитета по безопасности, затем заместитель председателя комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

Переизбирался в Госдуму в 2007, 2011, 2018 и 2021 годах от «Единой России». В 2009 году включен в кадровый резерв управленческих кадров под патронажем президента РФ.

В 2016–2018 годах — советник директора Росгвардии Виктора Золотова. Курировал вопросы нормативно-правового регулирования, идеологической, пропагандистской и информационной работы.

В 2020 году возглавил комитет Госдумы по информационной политике. Член комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержки семьи. Координатор федерального партийного проекта «Историческая память». Входит в президиум Ассоциации юристов России. Секретарь Союза журналистов РФ.

Автор 10 книг. Лауреат ряда профессиональных журналистских премий. Награжден орденами Александра Невского, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.