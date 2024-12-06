Путин поручил организовать чемпионаты для участников СВО с инвалидностью

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с фондом «Защитники Отечества» организовать чемпионаты по профессиональному мастерству среди участников боевых действий, получивших инвалидность. Чемпионаты поручено проводить начиная с 2025 года, следует из информации на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Им же президент поручил разработать план по повышению трудоустройства участников боевых действий и организовать их профессиональную ориентацию. Доклад об исполнении обоих требований должен быть представлен президенту до 1 марта 2025 года. В нем должны содержаться данные об объемах и источниках финансирования, необходимых для проведения чемпионатов.

30 октября зампред правительства Дмитрий Чернышенко, отчитываясь о результатах чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», предложил президенту проводить такие мероприятия отдельно для участников боевых действий. По его словам, в последнем таком мероприятии приняли участие 25 тыс. человек, в том числе ветераны СВО (их число он не назвал).

Движение «Абилимпикс» нацелено на создание трудовых условий для граждан с инвалидностью. Участники движения обучаются различным компетенциям, среди которых IT-технологии, общественное питание, услуги, сервис, строительство, медицинские профессии. В каждой из компетенций есть победитель, достигший наиболее высокого результата. За все время в чемпионатах в Москве приняли участие 120 тыс. человек. Некоторые регионы, включая ДНР и ЛНР, проводят аналогичные чемпионаты на своей территории.