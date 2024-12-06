С 1 января в Москве повышается стоимость эвакуации неправильно припаркованных автомобилей

С 1 января 2025 года подорожает перемещение неправильно припаркованных машин на штрафстоянку, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Эвакуация легковой машины с двигателем:

— мощностью до 80 л. с. увеличится с 6,52 тыс. до 7,2 тыс. руб.;

— мощностью 80–250 л. с.— с 9,97 тыс. до 10,9 тыс. руб.;

— мощностью свыше 250 л. с.— с 11,1 тыс. до 11,8 тыс. руб.

Скидка 25% на оплату эвакуации до возврата автомобиля остается.

Суточное хранение мотоциклов и мопедов подорожает с 1040 до 1150 руб., автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т — с 1930 до 2100 руб., тяжелых грузовиков и автобусов — с 2735 до 2893 руб.

В дептрансе отметили, что установленные тарифы остаются ниже фактических затрат города на эвакуацию. В 2023 году тарифы поднимали 15 октября, в 2024-м — 20 мая.

Иван Буранов