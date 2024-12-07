«Отпусти мою сестренку»

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е и 2000-е годы, а также в наши дни. В Свердловской области в период с 1998 по 2003 годы орудовал серийный маньяк Евгений Петров, который, по версии следствия, изнасиловал 12 девочек, десять из которых убил. Правоохранители задержали его со второго раза, когда он пришел в милицию, желая замести следы своего преступления, и рассказал о том, что видел, как одну из пропавших девочек, которую он сам же и убил, неизвестные увозили на иномарке. В 2005 году Свердловский областной суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Он признал вину по всем эпизодам. Родные убитых им девушек требовали для него смертной казни.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Петров

Фото: Предоставлено пресс-службой Областного суда Евгений Петров

Фото: Предоставлено пресс-службой Областного суда

Несовершеннолетние девушки начали пропадать в районе Новоуральска и Невьянска в 1998 году. Тогда свердловчане заговорили о том, что в Свердловской области начал орудовать маньяк. Первой его жертвой стала ученица школы №5 Невьянска. Ее тело обнаружили на 292 км Серовского тракта. Впоследствии там были найдены тела еще нескольких пропавших школьниц.

Одна из погибших, 14-летняя Ксения М. из Невьянска, сознательно пожертвовала собой, чтобы спасти свою младшую сестру Наташу.

Летом 1999 года насильник-убийца напал на сестер, когда те возвращались с речки. Угрожая ножом, он схватил младшую и попытался затащить ее в машину. «Отпустите мою сестренку!»,— закричала Ксения. «Тогда ты пойдешь со мной»,— хладнокровно заявил маньяк и отпустил Наташу. «Беги!»,— успела крикнуть ей сестра, когда ее заталкивали в салон автомобиля, говорится в книге «Личность в мантии», изданной ИД «Коммерсантъ-Урал».

Позже следователи установили, что убийства совершал автослесарь Уральского электрохимического комбината 29-летний Евгений Петров. Согласно материалам уголовного дела, мужчина изнасиловал 12 девочек в возрасте 9-16 лет, десять из которых убил.

Маньяка задерживали два раза. Однако в первый он был отпущен в связи с тем, что один из его знакомых правоохранителей обеспечил ему алиби, несмотря на показания свидетелей.

Второй раз он был задержан в августе 2003 года. Тогда он, желая замести следы своего очередного преступления, сам пришел в милицию. За несколько дней до этого в Невьянском районе пропала 16-летняя Елена П., которая отдыхала в спортивном лагере. На очередной тренировке по бегу она отстала от группы, и больше никто ее живой не видел. Тело девушки нашли через несколько дней у болота.

Петров рассказал правоохранителям, что видел, как девушку увозили в иномарке по нижнетагильской трассе.

Установить описанный им автомобиль оперативники не смогли, но обратили внимание на самого Петрова: он слишком подробно описывал убитую девушку и якобы увезший ее автомобиль.

Силовики нагрянули к нему с обысками в квартиру и на рабочее место, где обнаружили сережки убитой им девушки, которые опознали ее родители. Евгений Петров был арестован по обвинению в особо тяжких убийствах. На допросах он сознался и в тех убийствах, которые инкриминировались неустановленному маньяку из Новоуральска. Он точно описал места захоронения жертв, после чего его опознали две девочки, которым удалось вырваться из рук насильника.

«Две девочки остались живы. Одну он поймал в Невьянске, а она возле автомобиля упала плашмя, закричала и он не смог ее в машину затащить. Ее мать потом рассказала, что это она дочь научила: тебя маньяк, если увезет — все равно убьет, а так есть шанс выжить. Вторая 16-летняя потерпевшая притворилась мертвой, когда он ее придушил. Оказалось, что она ходила в театральный кружок, где их обучали играть такие роли. Я был сильно удивлен тому, как она смогла применить свой опыт в столь сложной жизненной ситуации. Петров рассказывал, что в основном маленькие девочки были парализованы и верили тому, что он им обещал. А он их обманывал — насиловал и убивал. Привязывал веревкой к машине и тащил в лес», — рассказал председательствующий по делу судья Свердловского областного суда Сергей Гончаренко для книги «Личность в мантии».

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Евгения Петрова вменяемым. На последнем заседании он сказал, что полностью признает свою вину и раскаивается. Гособвинение запросило суд приговорить его к высшей мере — пожизненному лишению свободы. Вину Евгения Петрова суд счел полностью доказанной и приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Родные погибших девочек заявляли, что другого приговора и не ожидали. Но некоторые из них настаивали на смертной казни или предлагали выдать им Петрова.

По словам Сергея Гончаренко, Евгений Петров решил давать признательные показания, так как оперативники сказали ему, что «о тебе будут писать и говорить, ты будешь нарасхват у журналистов».

«Это сработало. Он постепенно рассказывал эпизод за эпизодом. Во время следственных мероприятий он все показывал. Выбрал признательную позицию. Но на суде Петров был замкнут. Потому что одно дело следователю все рассказывать, а другое дело, когда на тебя матери потерпевших смотрят»,— добавил судья Гончаренко.

В 2020 году было раскрыто еще одно убийство, совершенное Петровым в мае 2001 года. СКР установил, что он изнасиловал и убил 16-летнюю жительницу Дуванского района (Башкортостан). Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в сентябре 2001 года в лесу в нескольких километрах от села Улькунды. Однако сразу найти убийцу не смогли.

В ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, следователи вновь допросили свидетелей и родственников потерпевшей и изучили материалы уголовного дела. Во время анализа раскрытых преступлений они обнаружили, что способ совершения преступлений Петровым имел много общего с убийством девушки в Башкортостане. В ходе допроса маньяк сознался в этом преступлении. Салаватский межрайонный суд (Башкортостан) в 2021 году приговорил его за это к 12 годам лишения свободы. На пожизненном сроке этот приговор не отразился.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о том, как в Свердловский области орудовала серийная убийца пенсионерок Ирина Гайдамачук.

Мария Шараева, Николай Яблонский