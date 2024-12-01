Раскольников в юбке

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е и 2000-е годы, а также в наши дни. В Свердловской области с 2002 по 2010 год орудовала Ирина Гайдамачук, которая, по версии следствия, совершила серию разбойных нападений и 17 убийств одиноких пенсионерок в возрасте 60–90 лет. По версии следствия, она звонила в квартиры своих жертв и представлялась работницей социальных служб. Кода ее пускали в квартиры, она нападала на своих жертв и забивала молотком до смерти, после чего забирала у них незначительные суммы денег. Правоохранители не могли установить ее в течение восьми лет в связи с тем, что у нее не было паспорта, а нападения она совершала в разных свердловских городах: Нижнем Тагиле, Серове и Екатеринбурге. Вину она признала. В 2012 году Свердловский областной суд приговорил ее к 20 годам колонии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, Ирина Гайдамачук занималась преступной деятельностью с 2002 по 2010 год. За это время она совершила серию разбойных нападений и 17 убийств одиноких пенсионерок 60–90 лет.

Она разработала схему, согласно которой звонила в квартиры своих жертв и представлялась работницей социальных служб, чем добивалась их доверия. Когда ее впускали в квартиру, она наносила пенсионеркам смертельные удары молотком по голове, обыскивала их квартиры и забирала деньги.

Когда потерпевших не было дома, она оставляла соседям своих жертв записки, в которых просила женщин быть дома в определенное время. Впоследствии, в том числе при помощи этих записок, после проведения почерковедческих экспертиз удалось подтвердить причастность Гайдамачук к убийствам. На ее след правоохранителям не удавалось выйти в течение восьми лет, так как у нее не было паспорта, проживала она без регистрации и нигде официально не была трудоустроена.

Правоохранители вышли на ложный след и начали проверять на причастность к преступлениям жительницу Верхней Туры (Свердловская область). Она даже написала явку с повинной.

Однако впоследствии выяснилось, что сотрудники милиции оказали на подозреваемую физическое и психологическое давление, чтобы она признала свою вину. В отношении оперативников было возбуждено уголовное дело, суд вынес им обвинительные приговоры на сроки от четырех до шести лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фоторобот Ирины Гайдамачук, из материалов уголовного дела

Фото: Предоставлено пресс-службой Свердловского Областного суда Фоторобот Ирины Гайдамачук, из материалов уголовного дела

Фото: Предоставлено пресс-службой Свердловского Областного суда

В мае 2010 года Ирина Гайдамачук все же была задержана после убийства своей знакомой. Гайдамачук пошла в гости к своей пожилой знакомой, с которой они вместе красили потолок, убила ее, ограбила квартиру и скрылась с места происшествия. Во время следствия одна из свидетельниц вспомнила, что к пенсионерке приходила девушка по имени Ирина. На молотке, который она оставила в одной из квартир, были обнаружены ее отпечатки пальцев.

Во время судебного следствия налетчица пояснила, что мотивом убийств были деньги. Она подчеркнула, что убивала именно пожилых людей, так как, по ее мнению, у них были деньги на похороны.

Во время предварительного следствия Гайдамачук полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В мае 2012 года судья Свердловского областного суда Павел Неретин признал ее виновной в убийствах пенсионерок и приговорил к 20 годам колонии общего режима.

«Тогда к нам привезли 700 томов уголовного дела — полную "Газель". Такое объемное было дело. Хотя как таковой сложности оно не представляло. Все было понятно, очевидно. Она не отрицала, достаточно подробно рассказала, как совершала преступления. Другой момент, что дело долго не могли раскрыть. География преступлений была широкой. Она начинала совершать убийства в Красноуфимском, Артинском, Ачитском районах. Пока ее искали там, она совершила несколько преступлений в Серове, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге»,— рассказал председательствующий по делу судья Павел Неретин для книги «Личность в мантии», изданной «Коммерсантъ-Урал».

По его словам, Ирина Гайдамачук забирала незначительные суммы у пенсионерок, при этом она не крала золото и другие драгоценности.

«Законодательство не позволяет назначать женщинам наказание в виде пожизненного лишения свободы. Поэтому она получила максимальное наказание 20 лет с учетом смягчающих обстоятельств: она признала вину, активно способствовала расследованию преступлений»,— резюмировал господин Неретин.

Ранее «Ъ-Урал» рассказывал о том, как в Свердловской области действовало ОПС корпорация «ДДТ».

Мария Шараева, Николай Яблонский