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Коммерсантъ FM
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Корпоративные знания выросли в цене

Дефицит компетенций увеличил затраты компаний на обучение сотрудников

Российские компании увеличивают расходы на корпоративное образование, пытаясь таким образом преодолеть возникшие в последние годы сложности с привлечением новых и удержанием действующих сотрудников. Годовые затраты крупных компаний на корпоративные университеты, подсчитали в Высшей школе бизнеса ВШЭ, достигли в среднем 557 млн руб., или 1,3% от фонда оплаты труда (ФОТ), и, скорее всего, продолжат расти на фоне дефицита компетенций на российском рынке труда.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из подготовленного Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ и СберУниверситетом отчета «Корпоративные университеты-2024», в 2024 году средний годовой бюджет корпоративного университета увеличился до 557 млн руб. против 400 млн руб. в 2022 году (первый год проведения опроса). Показатель вырос и в относительном выражении: если в 2022 году бюджет корпоративного учебного центра в среднем составлял 1,19% от ФОТ компании, то к этому году он увеличился до 1,3%.

Параллельно с ростом затрат выросло и количество учебных часов — если в 2023 году на одного учащегося корпоративного университета приходилось в среднем 37 часов, то в этом году показатель вырос до 40. В то же время за последний год аудитория корпоративных университетов снизилась на треть — до 75,8 тыс. человек. У абсолютного большинства организаций «внутренний круг» состоит из специалистов, менеджеров и руководителей, а внешний представлен партнерами, школьниками, студентами и представителями компаний из той же отрасли.

Большая часть программ российских корпоративных университетов посвящена развитию профессиональных навыков (57% от общего числа).

Доля программ, необходимых для развития социальных навыков,— 31%, для улучшения цифровых компетенций — 12%. В перспективе, отмечают в пресс-службе компании Эн+, все больше внимания будет уделяться развитию soft skills (гибкие навыки). «Это связано со стремительным развитием технологий и автоматизацией многих процессов. Soft skills включают такие качества, как лидерство, эмоциональный интеллект, креативность, работа в команде и коммуникационные способности»,— говорят в компании.

С точки зрения технологий обучения ключевой тренд — развитие искусственного интеллекта, поиск возможностей его применения, считает замгендиректора СберУниверситета Александр Шаталов. «ИИ используется для совершенствования процессов и создания другого опыта обучения, когда часть функций преподавателя выполняет ИИ. Например, он помогает глубже понять человека и может формировать рекомендации, создавать контент, проверять работы»,— говорит он.

Отметим, что дальнейшему развитию корпоративных университетов может помешать нехватка кадров.

Спрос на специалистов в этой области превышает предложение, говорит директор департамента по управлению талантами и развитию персонала МТС Ольга Митрофанова. «Особенно ощущается нехватка специалистов middle-уровня. Среди не самых очевидных причин дефицита кадров можно отметить активный переход релевантных кандидатов на другие смежные HR-роли — например, на позицию HR бизнес-партнера»,— говорит она.

На адаптацию нового работника компания тратит от 100 тыс. до 1,2 млн рублей

Как и в любой отрасли, в сфере образования есть определенный дефицит кадров, соглашается Александр Шаталов. «У СберУниверситета традиционно есть три источника кадров: другие корпоративные университеты, высшая школа и бизнес-школы, и сам "Сбер"»,— говорит эксперт. Начальник управления по развитию талантов «Северстали» Елена Самойлова уточняет, что сотрудники самой компании могут становиться преподавателями корпоративных учебных программ — и многие компании сейчас активно развивают такие проекты.

Анастасия Мануйлова

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