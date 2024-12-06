«Китайцы» адаптировались к холодам

У китайских авто нет особенных проблем в России зимой. Их самое слабое место — аккумулятор, но в остальном трудности схожи с западными брендами, сообщили “Ъ FM” в Автомобильной сервисной ассоциации. К такому выводу там пришли по итогам двух прошедших зим, с тех пор доля китайских марок на рынке увеличилась в разы. В 2022 году водители опасались, что бренды из КНР плохо покажут себя при низких температурах, учитывая, что их в основном собирают для внутреннего рынка.

Но и в Китае бывает холодно, поэтому модели оказались адаптированными, говорит соучредитель Автоцентра «Долавто» Сергей Климов: «Китай большой, и климатические зоны там разные, в том числе с очень низкой температурой. Такие машины там производятся, по крайней мере, эксплуатируются. Если бы проблема какая-то существовала, "холодного" запуска, например, или особенности эксплуатации в холодное время, то уже были бы жалобы от дилеров, которые серьезно встревожили бы рынок, но их нет. Если вы проморгали заряд аккумулятора, и машина утром не завелась, это обычная ситуация для всех автомобилей вне зависимости от страны их производства.

А такие проблемы как открывание дверей или качество ручек, как правило, устраняются в первое время эксплуатации, и это все-таки связано больше с гарантией производителя».

У опрошенных в минувшем январе автосервисов мнения разделились, писал РБК. Одни отмечали, что в холодное время наибольшие проблемы испытывают бренды JAC и Haval. Их приборные панели плохо реагировали на касания, сбоила мультимедийная система, топливные насосы плохо качали давление. Другие обращали внимание, что это свойственно всем брендам, не только китайским. Впрочем, характерные именно для «китайцев» проблемы все же есть, говорит вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Если сравнивать с европейской какой-нибудь моделью, то там замерзают замки, а у "китайцев" — тросы внутри. Лечится это отогреванием на каком-нибудь подземном паркинге. В принципе, все работает. Стандартные проблемы — это подсевший аккумулятор и ошибки при использовании низкокачественного топлива, из-за этого автомобили плохо заводятся. Если не готовиться к зиме, не проводить плановое ТО, проблем может быть куча, от свечей до блока управления двигателем.

Что касается электромобилей, у них запас хода из 500 км после -10 градусов превращается в 200-300 км, не только у китайских моделей, а вообще у всех. На определенных моделях Chery Omoda были проблемы с мультимедийной системой, но сейчас, после обновления ПО, если человек обслуживается у официального дилера, все эти проблемы решены. Хотя Chery Omoda, наверное, самая проблемная модель. Там есть вопросы и к свечам, и к электронике, и к аккумулятору».

В октябре девять из десяти ввезенных в Россию авто прибыли из КНР. Китайские марки занимают более 60% рынка в целом, а в премиальном сегменте их доля достигает 80%, сообщал «Автостат». В ноябре в тройку лидеров среди иностранных брендов вошли Haval, Chery и Geely. Впрочем, их совокупные продажи за месяц все равно оказались ниже, чем у Lada, российская компания продала почти 38 тыс. моделей.

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Даниил Бабкин