Кредиты наращивают объемы

Объем кредитов россиян достиг исторического рекорда — 38 трлн руб. Это почти четверть от ВВП страны. Данные по состоянию на начало ноября приводят «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка. С другой стороны, темпы выдачи розничных кредитов сокращаются второй месяц подряд. Как подсчитали в агентстве Frank RG, в ноябре было одобрено минимальное количество ссуд с мая кризисного 2022-го: менее 2,7 млн кредитов примерно на 626 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

О чем говорит такая динамика? Независимый экономический эксперт Семен Новопрудский отмечает, что жесткая денежно-кредитная политика властей работает, в первую очередь повышение ключевой ставки и отмена льготной ипотеки: «Шел рост реальных доходов и потребления, и впервые в этой истории два тренда совпали. Раньше люди преимущественно либо сберегали, либо тратили. В этом году они делали и то, и другое, потому что банки предлагали высокие ставки по вкладам. Кроме того, было понимание, что ситуация не становится определеннее, то есть граждане перестали откладывать, например, крупные покупки. В том числе этим был вызван резкий рост займов. Также до середины года действовали льготные программы по жилищным кредитам и шел ипотечный бум.

Банк России долгое время все-таки не повышал ставку, она держалась на уровне в 16%. Но с лета 2024 года начался период ее резкого повышения, что, собственно, сразу сократило потребительское кредитование, но пока еще не отразилось на корпоративном. Видимо, оно тоже будет замедляться. Кроме того, продолжается очень существенное падение в ипотеке в новостройках. Для ЦБ все равно главная заявленная цель — это возвращение инфляции в район таргета. Что касается ситуации с займами, то нормализацией является не сам по себе определенный уровень их выдачи, а то, что происходит с соотношением долговой нагрузки и просрочки.

Вполне можно ожидать, что охлаждение потребительского и корпоративного кредитования может привести к тому, что более или менее ситуация может нормализоваться и в первом полугодии 2025 года».

Ранее регулятор ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, речь о макропруденциальных лимитах. Теперь банки отклоняют примерно половину заявок, рассказал управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Ставки значительно выросли, и текущий их уровень — это, конечно, не предел. В декабре мы ожидаем очередное повышение, средний прогноз — примерно плюс 2 процентных пункта. Ставки по розничным кредитам пойдут далее вверх, в первую очередь это скажется даже не на номинальных цифрах, а на полной стоимости займов. При этом банки стараются установить номинальную ставку пониже и дополучить прибыль за счет аналогов комиссионного дохода, например, за счет услуги снижения ставки за единовременный платеж при оформлении кредитов.

Вместе с тем рост просрочки уже достаточно устойчиво наблюдается в сегменте кредитных карт. А утилизация лимитов по ним в ряде случаев замещает оформление новых потребительских займов, по которым клиенты получают отказы. По всем другим розничным продуктам рост просрочки на горизонте нескольких месяцев очень вероятен. Сейчас, согласно статистике из разных источников, как минимум каждая вторая заявка на потребительский кредит уходит на отказ. Основная причина — это закредитованность и высокий уровень платежей относительно доходов заемщика».

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор проводил мягкую денежно-кредитную политику с 2022 года и действовал так, пока экономика не восстановилась. После этого инфляция приняла совершенно другую природу, которая связана с перегревом спроса. Впрочем, дальнейшее ужесточение в сфере розничного кредитования вряд ли потребуется, считает управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин: «Банк России уже предпринял серьезные шаги. Резкое повышение ключевой ставки, усиление макропруденциальных надбавок сделали розничные кредиты либо роскошью для состоятельных заемщиков, либо вынужденным шагом для тех, кто находится в сложной ситуации.

Скорее всего, регулятор постарается удерживать этот эффект в течение какого-то времени, но в перспективе, вероятно, начнет ослаблять ограничения, чтобы избежать ущерба для экономики.

С одной стороны, такая ситуация уменьшает риски для банковской системы, так как сокращаются объемы выдач беззалоговых и рискованных займов. Но, с другой, рост просрочки становится неизбежным. Новые ссуды не размывают уровень просрочки по старым долгам, а заемщики, оказавшись в трудной ситуации, не могут рефинансировать свои обязательства и уходят в просрочку, что усиливает нагрузку на резервы банков».

По данным Объединенного кредитного бюро, в октябре 2024-го россияне потратили чуть более 250 млрд руб. на досрочное погашение ипотечных, потребительских и автомобильных займов. Это в полтора раза меньше, чем за тот же период 2023 года. Также, как посчитали в Frank RG, объем выдачи ипотеки в ноябре был на 27% меньше, чем в октябре.

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Светлана Белова