Землю в квартале Московская – Гурзуфская под КРТ продали за 55 млн рублей

Земельный участок под комплексное развитие территории (КРТ) в квартале ул. Московская – Гурзуфская продали на торгах за 55 млн руб., сообщили в администрации Екатеринбурга. Аукцион на право освоить площадку продолжался рекордные 12 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным мэрии, начальной стоимость участка составляла 101 тыс. руб., застройщик выкупил лот за 55 млн руб. Претенденты сделали почти 11 тыс. шагов аукциона.

«Важно понимать, что КРТ – крайне стабильный правовой механизм, поддерживаемый государством, в том числе муниципалитетами. Он мало подвержен каким-либо кризисам. Это касается не только Екатеринбурга, но и всей страны, – заявлял ранее заместитель директора Департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов.

В этом году итоговые решения планируется принять в общей сложности по шести площадкам для КРТ.